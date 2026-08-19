NAJMOĆNIJI VATROGASAC STIŽE U SRBIJU: Po nalogu Putina Moskva šalje Il-76P kao pomoć u borbi protiv požara

AVION Il-76 ruskog Ministarstva za vanredne situacije poslat je u Srbiju radi gašenja šumskih požara, saopštila je pres-služba Ministarstva za Sputnjik.

Foto: Vikipedia/GNU 1.2/ Dmitriy Pichugin

-Po nalogu ruskog predsednika Vladimira Putina, avion Il-76 sa posadom i operativnom grupom za vanredne situacije poslat je u Republiku Srbiju radi gašenja šumskih požara, ističe se u saopštenju.

Navodi se da je zahtev za pomoć stigao direktno od srpske strane: partneri su se obratili Rusiji za pomoć zbog kritičnog pogoršanja situacije sa požarima i opasnosti koja preti naseljenim mestima.

Podsetimo, sektor za vanredne situacije imao je 17. avgusta ukupno 201 intervenciju, od toga 146 požara na otvorenom prostoru, gde je jedna osoba nastradala, saopštio je pomoćnik načelnika Uprave za Vatrogasno-spasilačke jedinice Sektora za vanredne situacije Davor Vidović.

Prethodno je Ministarstvo unutrašnjih poslova potvrdilo da je najteža situacija u Deliblatskoj peščari i na planini Stolovi kod Kraljeva. Vidović je dodao i da je u Deliblatskoj peščari veliki problem jak vetar koji pospešuje širenje požara i dodao da bi promena vremena doprinela bržoj lokalizaciji požara.

VODENI BOMBARDER

Iljušin Il-76P (ili Il-76TDP) je specijalizovana vatrogasna verzija čuvenog ruskog teškog transportnog aviona. Ovaj nebeski vatrogasac nosi u unutrušnjosti rezervoare za vodu ili protivpožarni rastvor kapaciteta do 42 tone (ili 42.000 litara) vode, koju može brzo da izbaci na velike šumske požare.

sputnikportal.rs

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