Politika

NISKI UDARCI GORANA JEŠIĆA

В.Н.

19. 08. 2026. u 19:09

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NAKON dugogodišnjih skandaloznih izjava i postupaka, vojvođanski šovinist Goran Ješić, otišao je predaleko nakon što je novom izjavom optužio Srbe za potapanje Obrenovca i etničko čšćenje.

НИСКИ УДАРЦИ ГОРАНА ЈЕШИЋА

Foto: Printskrin

Ješić je putem društvenih mreža izneo jezive optužbe i laži protiv vlasti izjavom: 

- Prvo su podavili građane Obrenovca, sada spaljuju južni Banat, u međuvremenu su nas ubijali zbog svoje pohlepe i korupcije, gazili, prebijali i opljačkali! Malo pre svega ovoga su etnički čistili i proterivali. To su Radikali. Oduvek. I nikada nismo i nećemo biti isti - napisao je blokaderski nasilnik na društvenoj mreži X. 

Celu vest pogledajte na linku ispod.

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