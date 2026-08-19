NISKI UDARCI GORANA JEŠIĆA

NAKON dugogodišnjih skandaloznih izjava i postupaka, vojvođanski šovinist Goran Ješić, otišao je predaleko nakon što je novom izjavom optužio Srbe za potapanje Obrenovca i etničko čšćenje.

Foto: Printskrin

Ješić je putem društvenih mreža izneo jezive optužbe i laži protiv vlasti izjavom:

- Prvo su podavili građane Obrenovca, sada spaljuju južni Banat, u međuvremenu su nas ubijali zbog svoje pohlepe i korupcije, gazili, prebijali i opljačkali! Malo pre svega ovoga su etnički čistili i proterivali. To su Radikali. Oduvek. I nikada nismo i nećemo biti isti - napisao je blokaderski nasilnik na društvenoj mreži X.

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