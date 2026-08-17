VAŽNE VESTI ZA GRAĐANE SRBIJE: Situacija sa energentima dobra, neće biti poskupljenja
SITUACIJA sa gasom i ostalim energentima u regionu i Evropi je loša, jer tamo nemaju dovoljne količine dok su kod nas skladišta gasa "napunjena do čepa" i sada ih punimo u Mađarskoj, izjavio je generalni direktor "Srbijagasa" Dušan Bajatović.
- Nemojte da brinete za energente u Srbiji. Nalazimo se u zelenoj zoni. Likvidnost i 'Srbijagasa' i 'Elektroprivrede Srbije' su na više nego dobrom nivou i neće biti povećanja cena za stanovništvo - rekao je Bajatović.
On je za TV Pink istakao da Srbija trenutno ima najbolje cene gasa u Evropi i da je veoma važno da sačuvamo aranžman sa Rusijom, što će prema njegovim rečima, biti urađeno.
Govoreći o cenama gasa na svetskom tržištu, rekao je da one već rastu.
- Azija počinje ponovo da kupuje, oni se takmiče u LNG-u (tečni prirodni gas). Postoji manjak za koji tvrdim da se nije slučajno kreirao u Evropi. Kada rastu cene profitiraju trgovci, koji su kupovinu ugovorili tamo gde je proizvodnja. To je najbolje objasnio Tramp. On, šta god kaže da su uradili, kaže‚ dobro smo zaradili - rekao je Bajatović.
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