Fudbal

HUMSKA ZAVIJENA U CRNO: Preminuo bivši fudbaler Partizana

Filip Milošević

17. 08. 2026. u 13:25

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Zenun Brovina, bivši fudbaler Partizana, preminuo je u trenutku kada je imao 84 godine.

ХУМСКА ЗАВИЈЕНА У ЦРНО: Преминуо бивши фудбалер Партизана

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Igračku karijeru je započao u Đakovici, a tokom iste je nastupao za beogradski Partizan, kao i za Prištinu. Pamtiće se kao jedan od najboljih fudbalera ikada sa područja Kosova i Metohije.

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