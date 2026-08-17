HUMSKA ZAVIJENA U CRNO: Preminuo bivši fudbaler Partizana
Zenun Brovina, bivši fudbaler Partizana, preminuo je u trenutku kada je imao 84 godine.
Igračku karijeru je započao u Đakovici, a tokom iste je nastupao za beogradski Partizan, kao i za Prištinu. Pamtiće se kao jedan od najboljih fudbalera ikada sa područja Kosova i Metohije.
Preporučujemo
CEO REGION JE ZATEČEN! Adriana sa srpskom zastavom prišla Hrvatici, a onda je usledilo iznenađenje
17. 08. 2026. u 06:02 >> 06:39
ŠOK ZA ŠOKOM! Nakon eliminacije u Sinsinatiju, Novak Đoković ovo nikako nije očekivao
17. 08. 2026. u 06:34
TRESE SE MARAKANA! Evo šta je Alberto Rijera uradio pred prvi trening u Zvezdi
17. 08. 2026. u 06:16
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SVET GLEDA U NEVERICI! Otkriveno šta je slovenački sudija šapnuo na uvo Mesiju u finalu Svetskog prvenstva!
Argentinci su imali primedbe na račun arbitra Slavka Vinčića iz Slovenije.
16. 08. 2026. u 15:42
BLAMAŽA PARTIZANA SE NASTAVLjA! Kakav šamar pred Hetafe, Ovo se u Humskoj nije desilo 57 godina!
Fudbaleri Partizana poraženi su od Radničkog 1923 iz Kragujevca rezultatom 0:1 (0:1) u petom kolu Superlige Srbije.
16. 08. 2026. u 22:55
PUTIN POTPISAO "ZAKON O GRAĐANSKOJ SMRTI" Za Ruse u inostranstvu: "Kazna će ih stići - moraju da shvate!"
RUSKI predsednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode nova ograničenja za državljane koji žive u inostranstvu, a koje su vlasti osudile za krivična dela ili određene prekršaje.
12. 08. 2026. u 17:59
Komentari (0)