Politika

GUON OBJASNIO NEKE STVARI GRBOVIĆU: Teško Vam ide ta relativizacija

Novosti online

16. 08. 2026. u 19:10

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POVODOM pokušaja političara Pavla Grbovića da opravda kolas BU rečima "mesta na Šangajskoj listi variraju iz godine u godinu", oglasio se Arno Gujon.

ГУОН ОБЈАСНИО НЕКЕ СТВАРИ ГРБОВИЋУ: Тешко Вам иде та релативизација

Foto: Tanjug/Marko Petrović

- Teško Vam ide ta relativizacija pada na Šangajskoj listi Pavle. Ako Univerzitet ne radi, njegovo mesto na rang listi prosto pada. Pravi revolucionar bi na to rekao “taj pad je cena naše buduće slobode, vredelo je!” ali ne, dva dana samo čitamo kako se opozicionari/blokaderi nevešto pravdaju “nismo mi krivi, u stvari taj pad nije pad nego samo variranje na rang listi…”. Nije šija nego vrat! Što se odlaska iz Srbije tiče, mnogi studenti su nažalost upisali fakultete u drugim zemljama baš zbog tih blokada. Nadam se da će se mnogi vratiti posle završetka svojih studija, baš kao što se čitave porodice vraćaju iz dijaspore u Srbiju. I to zato što se ekonomski jaz koji postoji sa najrazvijenijim zemljama Zapada smanjio prethodnih 14 godina, i zato što smo sačuvali naše tradicionalne vrednosti. Taj trend će se nastaviti ako nastavimo ovim tempom. Zato ekonomske reforme i konzervativne politike, zato Aleksandar Vučić - naveo je Gujon na Iksu.

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