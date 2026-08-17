TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za ponedeljak

Немања Пејчић

17. 08. 2026. u 13:56

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REDAKCIJA "Tipa" vam je za danas spremila dva zanimljiva predloga.

ОСТАЛИ СПОРТОВИ: Тип - тикет за понедељак

Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia

Ponedeljak

18.30 D. Šnajder - M. Čvalinska tačan broj setova (2.55)

21.30 J. Lehečka - A. Fils tačan broj setova 3 (2.20)

Ukupna kvota: 5.61

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