OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za ponedeljak

SAMO tri meseca pre smrti, Hejden Panetijer objavila je memoare u kojima je odlučila da više ništa ne krije. Knjiga "Ovo sam ja: Obračun" (This Is Me: A Reckoning) vrlo brzo postala je bestseler Njujork tajmsa i "USA Today", a glumica je na gotovo svakoj stranici rušila sliku koju je javnost godinama imala o njoj.