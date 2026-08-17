OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za ponedeljak
REDAKCIJA "Tipa" vam je za danas spremila dva zanimljiva predloga.
Ponedeljak
18.30 D. Šnajder - M. Čvalinska tačan broj setova (2.55)
21.30 J. Lehečka - A. Fils tačan broj setova 3 (2.20)
Ukupna kvota: 5.61
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