DOKLE SU DOŠLI PREGOVORI O NIS? Ministarka Đedović Handanović otrkila nove detalje, spomenula i trajno rešenje

PREGOVORI mađarskog MOL-a i ruskog Gaspromnjefta o prodaji većinskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS) napreduju, a ishod ne zavisi od Srbije niti je ona prepreka, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

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Ona je navela i da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio razgovore o pitanju NIS-a sa predsednikom Rusije i premijerom Mađarske.

- Nadamo se skoroj finalizaciji dogovora između ruske i mađarske strane, koji treba da dobije i odobrenje OFAK-a. Takav ugovor predstavljao bi trajno i održivo rešenje za NIS, koji sada posluje u velikoj neizvesnosti, iz meseca u mesec. Spremni smo i za druge opcije, u slučaju nepovoljnijeg ishoda, kako bismo zaštitili interese naše države - rekla je Đedović Handanović za Politiku.

Na pitanje zašto je ADNOK odustao od NIS-a, Đedović Handanović je rekla da je ADNOK bio zainteresovan da uđe u vlasništvo kao manjinski akcionar u NIS-u, ali tek pošto bi MOL otkupio paket od 56 odsto akcija od "Gaspromnjefta".

- Naš stav kao države je da bi ulazak ADNOK-a bio dobar za NIS i stojimo pri tom stavu - kazala je Đedović Handanović.

FOTO TANJUG/ Ministarstvo rudarstva i energetike/ Petar Remečki/ bg

Nizak vodostaj poremetio snabdevanje

Na pitanje koliko nizak vodostaj Dunava utiče na dopremanje uglja iz uvoza za domaće termoelektrane, ali i na privrednu proizvodnju, rekla je da je nizak vodostaj ozbiljno poremetio lance snabdevanja naftom i naftnim derivatima u celom regionu.-

- Prema procenama, može da stigne svega 25 do 30 odsto planiranih količina, što čini situaciju veoma izazovnom. Bez obzira na sve izazove, kojih ima mnogo, za sada uspevamo da obezbedimo dovoljno goriva i da sačuvamo sigurnost snabdevanja - dodala je ministarka.

Odgovarajući na pitanje dokle se stiglo sa projektom RHE "Bistrica", rekla je da "Bistrica" predstavlja jedan od najznačajnijih strateških energetskih projekata Srbije i dodala da će pripremni radovi početi ove godine, a radovi na glavnom postrojenju krajem sledeće godine.

- Uz poštovanje svih zahteva Japanske agencije za međunarodnu saradnju, sa kojom iduće godine treba da potpišemo ugovor o zajmu - dodala je ministarka.

Navela je i da, zahvaljujući RHE "Bajina Bašta", Srbija ima mogućnost da u periodima kada je cena električne energije niska skladišti energiju i, kako kaže, koristi je kada je potrebno.

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