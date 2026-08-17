DRUGA ŠANSA ZA UPIS NA FAKULTETE: U Banjaluci i Istočnom Sarajevu veliki broj slobodnih mesta
BRUCOŠI hvataju zadnji voz kako bi upisali ono što žele, a što možda nisu uspeli u prvom roku.
Na univerzitetima U Banjaluci i Istočnom Sarajevu u prvom ciklusu studija ima više od 2.000 slobodnih mesta. Univerzitet u Banjaluci objavio je konkurs za upis studenata u drugom upisnom roku za akademsku 2026/2027. godinu, a budućim studentima na prvom ciklusu studija na raspolaganju su ukupno 923 slobodna mesta na fakultetima i Akademiji umetnosti.
Od ukupnog broja slobodnih mesta, 455 mesta predviđena je za studente koji će se finansirati iz budžeta Republike Srpske, 206 mesta za samofinansirajuće, 221 mesto za strane državljane i 41 mesto za vanredne studente.
Prijave kandidata za polaganje prijemnog ispita podnose se od 24. do 28. avgusta, dok će prijemni ispiti biti održani 31. avgusta, saopštio je Univerzitet u Banjaluci. Upis primljenih kandidata biće organizovan od 7. do 11. septembra.
- Dvoumila sam se između prava i stranih jezika. Kako u prvom roku nisam uspela da upišem pravo, pokušaću u drugom upisnom roku upisati neki strani jezik, onaj gde je ostalo najviše mesta - rekla je Dajana A. iz Prijedora.
Univerzitet u Istočnom Sarajevu raspisao je konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u 2026/2027. u drugom upisnom roku, a mesta ima za 1.221 studenta. Od tog broja 716 studenata može biti na budžetu, 189 na samofinansiranju, 221 strani i 95 vanredni student.
Prijave
UNIVERZITET u Istočnom Sarajevu otvorio je i konkurs za upis na drugi i treći ciklus studija za 2026/2027. Prijave za upis podnose se do 2. oktobra, dok će se rang-liste primljenih objaviti do 16. oktobra.
- Nakon završenog osnovnog studija iz književnosti, planiram da nastavim školovanje. Privlači me da upišem master studije iz dramaturgije kako bih radila na nekim važnim scenarijima - rekla je Anastasija S. iz Banjaluke.
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