TUGA U HRVATSKOJ! Preminula legenda Splita, igrao sa Peleom, nikada nije hteo u Crvenu zvezdu

HRVATSKA zavijena u crno!

Ante Cizmic / imago sportfotodienst / Profimedia

Tužna vest za splitsku porodicu, legendarni golman Ivan Domingo Franulović-Mingo preminuo je u devedesetoj godini, piše "Slobodna Dalmacija"!

Bivši golman prvoligaškog Splita u bivšoj državi, koga su zvali Splitski Brazilac, rođen je 1936. godine u Sao Paolu. Ivan Domingo Franulović, popularni golman Redsa sa nadimkom Mingo, stigao je u grad pod Marjanom iz Brazila kao dvanaestogodišnjak.

Kao i mnogi dečaci, Mingo je voleo loptu, koja mu se prvo motala oko nogu, a zatim oko ruku. Zapravo, malo je poznato da je na početku svoje fudbalske karijere Mingo bio odličan napadač, ali je po savetu legendarnog Iva Alujevića-Kombija stajao na golu i nikada ga nije napuštao.

Već u juniorskim godinama, Mingo je pokazao veliki golmanski talenat, što ga je dovelo do omladinske reprezentacije Hrvatske, za koju je branio u utakmici protiv Slovenije, u kojoj je sačuvao netaknutu mrežu.

Zatim je prešao u seniorski tim, a 1957/58. igrao je sa svojim Splitom u Prvoj saveznoj fudbalskoj ligi Jugoslavije. U toj prvoligaškoj sezoni, Franulović je branio sedam utakmica zaredom. Poslednju utakmicu odigrao je protiv Vardara.

Zatim je ponovo otišao u Brazil, gde je igrao za klub Bragantinos, sa kojim je ušao u tamošnju prvu ligu. Svojim dobrim odbranama privukao je pažnju skauta i našao se na probi u Peleovom Santosu, gde je upoznao najvećeg fudbalera na svetu.

Split ga je pozvao da se vrati, što je on prihvatio, a u međuvremenu je odbio da igra za Crvenu zvezdu. U svoj Split se vratio u martu 1959. godine.

On i njegovi „crveni“ ponovo su ušli u Prvu saveznu fudbalsku ligu bivše države. U sezoni 1960/1961, gol Splita u prvoj ligi uglavnom je čuvao Zdenko Vukasović. Franulović je igrao u tri utakmice. Karijeru je završio u Splitu na kraju sezone 1966/67.

Nakon penzionisanja iz fudbala, Mingo nikada nije prekinuo veze sa Splitom. Redovno se pojavljivao na utakmicama Splita u prvoj ligi u hrvatskom prvenstvu, kao i na svim značajnim godišnjicama svog jedinog kluba, o čemu je rekao: „Uvukao mi se pod kožu.“

Za Split, Ivan Domingo Franulović je bio mnogo više od fudbalera, bio je dobar čovek, koji je u sebi nosio samo ljubav, strast i neraskidivu vezu sa klubom.

Poslednji oproštaj za Minga Franulovića biće u utorak, 18. avgusta u 14:45 na groblju Lovrinac u Splitu.