STRAVIČNA TRAGEDIJA! Petoro tinejdžera poginulo u direktnom sudaru, četvoro teško povređeno

PETORO tinejdžera poginulo je u direktnom sudaru dva automobila na auto-putu M9 u okrugu Kildar u Irskoj, koji je izazvao automobil koji se kretao u pogrešnom smeru, a četiri osobe, među kojima jedno dete, su teško povređene, saopštila je danas irska policija.

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Policija je saopštila da su se dva automobila čeono sudarila na auto-putu M9, između raskrsnica 3 i 4 blizu Atija, nakon što se jedan automobil kretao u suprotnom smeru, prenosi Skaj njuz. Četiri osobe, koje su teško povređene, prebačene su u bolnicu.

Među njima su vozač i suvozač u drugom automobilu, koji oboje imaju preko 30 godina, i koji su u kritičnom stanju. Žena koja je sedela na zadnjem sedištu, u dvadesetim godinama, nalazi se u teškom stanju, dok je dete, koje je bilo četvrti putnik u tom automobilu, takođe u teškom stanju.

(Tanjug)