CENE NAFTE PONOVO PORASLE: Evropski indeksi uglavnom u plusu

EVROPSKI berzanski indeksi su danas uglavnom u plusu, cena nafte Brent je premašila 88 dolara po barelu uz istovremeno poskupljenje zlata, dok se tržišta ove nedelje spremaju za objavljivanje niza ekonomskih podataka iz Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država koji će odrediti dalji sentiment na berzama.

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Cena nafte Brent je u 10 časova porasla za 0,14 odsto na 88,653 dolara po barelu, a američke nafte WTI pala za 0,79 odsto na 81,769 dolara. Nemački berzanski indeks DAX beleži rast od 0,11 odsto, britanski FTSE 100 za 0,28 odsto, milanski FTSE MIB za 0,46 odsto, francuski CAC 40 stagnira, dok je moskovski MOEX pao za 0,56 odsto.

U Evropi će u sredu biti objavljeni konačni podaci u inflaciji u evrozoni, zapisnik sa prošle sednice Evropske centralne banke (ECB) o monetarnoj politici sledi u četvrtak, kao i troškovi rada u evrozoni u drugom kvartalu 2026, dok će u petak biti objavljene informacije o privrednoj aktivnost merenoj indeksom menadžera nabavke (PMI).

Analitičari će obratiti pažnju i na Sjedinjene Američke Države, konkretno podatke sa tržišta nekretnina i industrijskoj aktivnosti, u sredu će biti objavljen izveštaj sa sednice Federalnih rezervi o monetarnoj politici, dok u petak slede podaci o PMI indeksu.

Evropski fjučersi gasa za septembar su se danas na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 62,260 evra za megavat-sat. Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,16063 dolara.

Cena zlata je porasla na 4.406,72 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice pala na 6,7470 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Američki berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones) je na zatvaranju berzi u petak pao za 0,2 odsto na 53.732,41 poen, S&P 500 za 0,17 odsto na 7.785,76 poena, a Nasdak (Nasdaq) za 0,28 odsto na 26.729,16 poena.

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