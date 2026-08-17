SADA JE SVE OTKRIVENO! Evo kako je Arina Sabalenka ubedila Novaka Đokovića da igraju zajedno na Ju-Es openu

Ljubitelji tenisa širom sveta dobili su vest godine pred početak poslednjeg grend slema u sezoni.

FOTO: Tanjug/Chris Young/The Canadian Press via AP

Novak Đoković i Arina Sabalenka, dve apsolutne ikone modernog tenisa, zvanično će igrati zajedno u miks dublu na predstojećem Ju-Es openu. Ova informacija podigla je ogromnu prašinu, a beloruska teniserka je nakon trijumfa na turniru u Sinsinatiju otkrila detalje dogovora i na duhovit način priznala ko je napravio prvi korak.

Kada su novinari upitali Sabalenku kako je došlo do ove saradnje i ko je koga pozvao, ona je kroz prepoznatljiv osmeh i šalu podigla atmosferu u konferencijskoj sali.

"Pa znate kako, Novak me je preklinjao da igram sa njim... Rekla sam mu: 'Znaš šta? Pomoći ću ti, legendo. Hajde da se zabavimo i da pokušamo da osvojimo titulu.' Istina je, igraćemo zajedno. Biće baš zabavno i veoma sam uzbuđena zbog toga", izjavila je raspoložena Sabalenka.

Ipak, ova teniska priča nije nastala preko noći, već se "kuva" još od početka godine. Tokom Australijan opena u januaru, Sabalenka je javno poslala signal srpskom asu, šalivši se da još uvek čeka njegovu dugu poruku u kojoj joj objašnjava da je ona njegova idealna partnerka na terenu. Čini se da je Novak u međuvremenu pažljivo saslušao te reči, te da je uoči Njujorka poruka konačno stigla na pravu adresu.

Ovaj tandem je već imao priliku da deli stranu mreže tokom uspešnog egzibicionog meča u Melburnu, gde je bilo očigledno da među njima vlada sjajna energija i veliko međusobno poštovanje. Beloruskinja nikada nije krila koliko ceni Novakove savete, a njihovo prijateljstvo van terena često je bilo tema u teniskim krugovima.

FOTO: Tanjug/AP Photo/Aaron Favila, file

Njihov zajednički nastup u Njujorku biće olakšan i zbog velikih promena koje organizatori Ju-Es opena uvode ove godine. Naime, takmičenje u miks dublu pretrpelo je ozbiljne izmene formata – pomereno je u nedelju neposredno pre početka glavnog turnira, a mečevi u ranim rundama biće skraćeni. Cilj čelnika turnira bio je upravo ovaj: privući najveće svetske zvezde koje inače izbegavaju dubl zbog prevelikog umora tokom singl mečeva.

Iako oboje naglašavaju da je primarni cilj dobra zabava i uživanje na terenu, ambicije ovakva dva šampiona ne mogu biti male. Sabalenka je jasno stavila do znanja da sa Novakom želi da napadne titulu.

Publika u Njujorku će bez sumnje ispuniti tribine do poslednjeg mesta, jer kombinacija najboljeg tenisera svih vremena i jedne od najdominantnijih igračica sveta garantuje vrhunski sportski šou i mečeve za pamćenje.





