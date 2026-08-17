PANIKA U CRNOJ GORI! Porodica nesrećno stradalog nemačkog fudbalera od države traži pet miliona evra

DRAMA u Crnoj Gori!

Ulrich Wagner / imago sportfotodienst / Profimedia

Porodica nemačkog državljanina i fudbalera Sebastijana Hertnera (34), koji je stradao u nesreći 20. decembra prošle godine na žičari "Savin kuk 2" na Durmitoru, od države Crne Gore traži obeštećene od pet miliona.

Prema saznanjima portala "Dan", porodica stradalog nemačkog fudbalera zahteva da se što pre okonča ovaj postupak, koji je pokrenut i sudskim putem.

Crnogorski medij navodi da je porodica Hertnera obeštećenje dobila i od nemačkog osiguravajućeg društva.

Samim tim, "Dan" je 13. avgusta uputio pitanja Razvojnoj banci Crne Gore, koja gazduje žičarom "Savin kuk 2" a Durmitoru. Pitali su ih da li su upoznati sa zahtevom za odštetu, ali i kakav je njihov stav povodom toga.

Osim toga, od njih su zatražili i odgovor na pitanje, da li je utvrđena lična odgovornost za ovu tragediju, ali do objavljivanja teksta odgovore nisu dobili.

Zvanična odgovornost za nesreću na skijalištu "Savin kuk 2" od 20. decembra 2025. godine još uvek nije utvrđena. Osnovno državno tužilaštvo u Pljevljima vodi istragu i trebalo bi da sprovodi neophodna veštačenja kako bi se utvrdilo da li postoji nečija krivična odgovornost.

Osnovno državno tužilaštvo u Pljevljima analizira tehničke okolnosti sudara korpi žičare na Durmitoru, u kojem je stradao nemački državljanin Sebastijan Hertner.

Nakon pogibije nemačkog fudbalera na žičari skijališta "Savin kuk" na Žabljaku, Razvojna banka Crne Gore (kao stoprocentni vlasnik Turističkog centra Durmitor) pokrenula je vanredne tehničke preglede i saradnju sa inspekcijama, dok Osnovno državno tužilaštvo u Pljevljima i dalje utvrđuje činjenice i uzroke nesreće.