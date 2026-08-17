HITNO PISMO KANCELARIJI EU ZBOG MOSTA NA IBRU: Ko će odgovarati ako dođe do nasilja?

SRPSKA lista (SL) uputila je otvoreno pismo Kancelariji Evropske unije (EU) u Prištini u kojem je izrazila najdublje razočarenje saopštenjem iz Brisela da su se stekli uslovi za otvaranje glavnog mosta na Ibru između Severne i Južne Mitrovice i zatražila od EU jasne i nedvosmislene odgovore na pitanja koja se neposredno tiču bezbednosti srpskog naroda.

Armend NIMANI / AFP / Profimedia

Srpska lista u pismu od Kancelarije EU u Prištini i nadležnih institucija EU zahteva da javnosti predstave bezbednosnu analizu na osnovu koje je donet zaključak da su ispunjeni uslovi za otvaranje mosta, objasne ko će konkretno garantovati bezbednost srpskog stanovništva i jasno odgovore ko će snositi odgovornost ukoliko ova odluka proizvede posledice na koje ta stranka upozorava.

U pismu se postavlja pitanje na osnovu koje konkretne bezbednosne analize je EU došla do zaključka da su se stekli uslovi za otvaranje mosta i ko je izradio tu analizu, kada je ona sačinjena i koji su bezbednosni parametri uzeti u obzir, imajući u vidu, kako je navedeno, desetine sastanaka na kojima su predstavnici Srpske liste podrobno upoznali predstavnike EU sa kršenjima prava srpskog naroda.

- Posebno zahtevamo odgovor na pitanje kako je moguće proceniti da bezbednost Srba može biti garantovana oslanjanjem na Kosovsku policiju, imajući u vidu brojne ozbiljne optužbe i prijave o postupanju njenih pripadnika prema Srbima, uključujući navode o maltretiranju, prekomernoj upotrebi sile i kršenju procedura i pravila službe-ističe se u pismu.

Srpska lista postavlja pitanje kakvo poverenje srpski narod može da ima u institucije koje bi trebalo da garantuju njegovu bezbednost kada i dalje postoje slučajevi napada na Srbe za koje javnost nije dobila odgovor ko je odgovoran i kakvu poruku šalje činjenica da, prema dostupnim informacijama, još nije utvrđeno ko je odgovoran za prebijanje Nenada Raškovića i ostalih Srba u opštini Zubin Potok.

- Kako se može govoriti o bezbednom okruženju dok istovremeno postoje ozbiljne primedbe na postupanje policije i zaštitu prava i imovine srpskog stanovništva? Još važnije, kako je Evropska unija sprovela procenu bezbednosti i podržala otvaranje mosta koji je pitanje obuhvaćeno dijalogom u Briselu, bez učešća i saglasnosti druge strane u dijalogu? -navedeno je u pismu.

Ističe se da, ukoliko se pitanja koja su deo dijaloga mogu rešavati jednostrano, onda se opravdano postavlja pitanje čemu služi dijalog i kakvu vrednost imaju dogovori postignuti uz posredovanje Evropske unije.

- Zato javno pitamo: da li Evropska unija preuzima političku i institucionalnu odgovornost za eventualne bezbednosne posledice otvaranja glavnog mosta na Ibru? Ukoliko nakon ovakve odluke dođe do incidenata, ugrožavanja bezbednosti ili nasilja, da li će oni koji danas tvrde da su se 'stekli uslovi' preuzeti odgovornost za svoju procenu? Ili će se odgovornost ponovo prebacivati na druge međunarodne misije i EULEKS, čijim smo dosadašnjim odnosom prema brojnim slučajevima kršenja prava srpskog naroda duboko nezadovoljni? - navedeno je u pismu.

Srpska lista ponovo naglašava da bi eventualno uklanjanje pripadnika KFOR-a sa glavnog mosta predstavljalo dodatni razlog za zabrinutost srpskog stanovništva i ukazuje da prisustvo KFOR-a za srpski narod predstavlja važan bezbednosni mehanizam.

- Smatramo da se o njegovom uklanjanju ne može odlučivati bez ozbiljne procene posledica i uvažavanja stavova zajednice koja neposredno živi na ovom prostoru - naglašava se u saopštenju. Srpska lista navodi da su ta stranka i srpski narod na Kosovu i Metohiji duboko razočarani ovakvim potezom Evropske unije i da se jasno i nedvosmisleno protive otvaranju glavnog mosta na Ibru za saobraćaj, kao i uklanjanju pripadnika KFOR-a sa mosta.

- Naš stav nije usmeren protiv slobode kretanja niti protiv bilo kog naroda. On je zasnovan na realnoj zabrinutosti za bezbednost građana i na iskustvima srpskog naroda koji živi na severu Kosova i Metohije - naglašava se u pismu.

Dodaje se da bezbednost ljudi ne sme biti predmet političkog eksperimenta i da se od EU očekuje odgovornost, a ne naknadna saopštenja zabrinutosti.

- Očekujemo da se pitanja iz dijaloga rešavaju dijalogom, a ne jednostranim odlukama i da bezbednost srpskog naroda bude iznad dnevnopolitičkih interesa - naglašava se u pismu.

Portparol EU je u nedelju izjavio za Gazetu Ekspres podsetio na stav EU u izveštaju iz 2025. godine, u kojem je navedeno da most na Ibru treba otvoriti nakon konsultacija sa „bezbednosnim partnerima“ i naveo da je za EU ovaj uslov ispunjen nakon obaveštenja od strane KFOR-a da je počeo "postepenu tranziciju stalnog prisustva" svojih pripadnika sa glavnog mosta.

Glavni most na Ibru je zatvoren za vozila, a neprekidno ga obezbeđuju pripadnici KFOR-a. KFOR je, međutim, 10. avgusta saopštio da je počeo "postepenu tranziciju stalnog prisustva" svojih pripadnika sa glavnog mosta.

Glavni most na Ibru deli Kosovsku Mitrovicu na severni deo, nastanjen najvećim delom Srbima, i južni deo, gde žive Albanci.

Na glavnom mostu su posle sukoba 1999. godine zabeleženi brojni incidenti jer su Albanci iz južnog dela grada pokušavali da upadni u severni deo Kosovske Mitrovice, gde su Srbi većinsko stanovništvo. Srbi na Kosovu i Metohiji i Beograd protive tome i ističu da bi to ugrozilo bezbednost Srba na severu Pokrajine.

(Tanjug)