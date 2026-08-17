CEO REGION JE ZATEČEN! Adriana sa srpskom zastavom prišla Hrvatici, a onda je usledilo iznenađenje
ANGELINA Topić nije uspela, ali jeste Adriana Vilagoš. Srbija je tako osvojila jedinu medalju na Evropskom prvenstvu u Birmingemu.
Naime, Adriana je osvojila bronzu nakon velike drame. Uspeh je slavila ogrnuta u srpsku zastavu, sa kojom je prišla i novoj evropskoj šampionki, Hrvatici Sari Kolak (31). I jedna i druga bile su vidno emotivne.
A kako i ne bi Vilagoš je nastavila kontunitet osvajanja medalja posle srebra sa EP 2022. i 2024. godine, a Kolak je osvojila odličje na EP posle 10 godina, kada je bila bronzana.
Sa suzama radosnicama, Hrvatica je zagrlila Adrianu i podelile su taj trenutak za pamćenje i oduševile ceo Balkan.
Podsećanja radi, devojka iz Malog Iđoša donela je svojoj zemlji jedinu medalju na ovom Evropskom prvenstvu.
- Hvala svima, dobila sam puno lepih i ohrabrujućih komentara posle kvalifikacija, bilo mi je baš drago da toliko ljudi veruje u mene, nas, da nas podržavaju i kada ide dobro i kada ne ide. Ta podrška je jako bitna, jer ima ljudi koji cene naš rad. Ovo je vrhunac, ono što se vidi, ali kada cene taj naš trud i rad koji ulažemo, onda nam je svima drago. Nadam se da će se baviti sve više njih bacanjem koplja i da će takmičenja u Srbiji biti brojnija - rekla je Adriana.
Po komplikovanim vremenskim uslovima, uz vetar i temperaturu od 18 stepeni Celzijusa, Vilagoš se izborila pre svega sa sobom nakon dramatičnog ulaska u finale, u poslednjoj seriji.
- Bilo je baš izazovno Evropsko prvenstvo, od početka do kraja. Borila sam se sama sa sobom da sastavim niz i da baci m solidan rezultat. Naravno da sam uvek želela nešto više, ali okolnosti se menjaju i mislim da je bacanje preko 6,10, uz medalju, razlog da budemo srećni zbog toga. Još jedna medalja u kolekciji i probaću da se fokusiram na pozitivne stvari i to je to"kazala je ona - zaključila je Vilagoš.
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