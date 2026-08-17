DIVLJAJU CENE GORIVA U HRVATSKOJ: Od sutra novo poskupljenje
VLADA Hrvatske je danas na telefonskoj sednici donela nove najviše maloprodajne cene goriva koje će važiti sledećih sedam dana.
Nove cene goriva
Benzin će poskupeti za sedam centi (oko 8,2 dinara) i koštaće 1,63 evra po litru. Dizel će biti skuplji za devet centi (oko 10,5 dinara), pa će nova cena iznositi 1,80 evra po litru.
Plavi dizel takođe poskupljuje za devet centi (oko 10,5 dinara), na 1,27 evra po litru.
Skuplji i gas
TNG za rezervoare poskupljuje za četiri centa (oko 4,7 dinara) i koštaće 1,24 evra po kilogramu. TNG za boce biće skuplji za tri centa (oko 3,5 dinara), pa će nova cena iznositi 1,81 evro po kilogramu.
Premije i akcize
Vlada je u odnosu na prethodni sedmodnevni period smanjila premiju za dizel gorivo za jedan cent (oko 1,2 dinara) po litru, a za plavi dizel za dva centa (oko 2,3 dinara).
Akcize ostaju na istom nivou. U odnosu na period pre uvođenja mera akciza na benzin i dalje je niža za devet centi (oko 10,5 dinara) po litru, a na dizel za sedam centi (oko 8,2 dinara).
Preporučujemo
NEMAČKA SPREMA VELIKI ZAOKRET: Menjaju pravilo staro više od 100 godina
16. 08. 2026. u 19:27
STAN KOJI NE GUBI VREDNOST: Ovi detalji odlučuju koliko će stan vredeti i za 50 godina
16. 08. 2026. u 17:37
NOVA ODLUKA VLADE SRBIJE: Tiče se goriva i naftnih derivata
16. 08. 2026. u 17:09
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ĐOKOVIĆ SAZNAO RIVALA: Evo protiv koga će igrati u drugom kolu Mastersa u Sinsinatiju
Srpski teniser Novak Đoković igraće u drugom kolu mastersa u Sinsinatiju protiv Argentinca Tijaga Tarantea.
14. 08. 2026. u 09:46
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
PUTIN POTPISAO "ZAKON O GRAĐANSKOJ SMRTI" Za Ruse u inostranstvu: "Kazna će ih stići - moraju da shvate!"
RUSKI predsednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode nova ograničenja za državljane koji žive u inostranstvu, a koje su vlasti osudile za krivična dela ili određene prekršaje.
12. 08. 2026. u 17:59
Komentari (0)