Ekonomija

DIVLJAJU CENE GORIVA U HRVATSKOJ: Od sutra novo poskupljenje

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17. 08. 2026. u 11:45

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VLADA Hrvatske je danas na telefonskoj sednici donela nove najviše maloprodajne cene goriva koje će važiti sledećih sedam dana.

ДИВЉАЈУ ЦЕНЕ ГОРИВА У ХРВАТСКОЈ: Од сутра ново поскупљење

DENIS LOVROVIC / AFP / Profimedia

Nove cene goriva

Benzin će poskupeti za sedam centi (oko 8,2 dinara) i koštaće 1,63 evra po litru. Dizel će biti skuplji za devet centi (oko 10,5 dinara), pa će nova cena iznositi 1,80 evra po litru.

Plavi dizel takođe poskupljuje za devet centi (oko 10,5 dinara), na 1,27 evra po litru.

Skuplji i gas

TNG za rezervoare poskupljuje za četiri centa (oko 4,7 dinara) i koštaće 1,24 evra po kilogramu. TNG za boce biće skuplji za tri centa (oko 3,5 dinara), pa će nova cena iznositi 1,81 evro po kilogramu.

Premije i akcize

Vlada je u odnosu na prethodni sedmodnevni period smanjila premiju za dizel gorivo za jedan cent (oko 1,2 dinara) po litru, a za plavi dizel za dva centa (oko 2,3 dinara).

Akcize ostaju na istom nivou. U odnosu na period pre uvođenja mera akciza na benzin i dalje je niža za devet centi (oko 10,5 dinara) po litru, a na dizel za sedam centi (oko 8,2 dinara).

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