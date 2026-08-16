POLICIJA SPREČILA HAOS U HRVATSKOJ: Sprečena tuča navijača Hajduka i Rijeke (VIDEO)
Na hrvatskom autoputu A1, koji povezuje Zadar, Split i Šibenik sa Karlovcem i Zagrebom, policija je sprečila obračun navijača Hajduka iz Splita i navijača Rijeke.
Prema informacijama „Gola„, dogovoren je bio obračun po 150 pripadnika Torcide i Armade.
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