Fudbal

POLICIJA SPREČILA HAOS U HRVATSKOJ: Sprečena tuča navijača Hajduka i Rijeke (VIDEO)

Filip Milošević

16. 08. 2026. u 19:35

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Na hrvatskom autoputu A1, koji povezuje Zadar, Split i Šibenik sa Karlovcem i Zagrebom, policija je sprečila obračun navijača Hajduka iz Splita i navijača Rijeke.

ПОЛИЦИЈА СПРЕЧИЛА ХАОС У ХРВАТСКОЈ: Спречена туча навијача Хајдука и Ријеке (ВИДЕО)

Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Prema informacijama „Gola„, dogovoren je bio obračun po 150 pripadnika Torcide i Armade.

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