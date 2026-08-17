PLJUVALI DRŽAVNE INSTITUCIJE, A UZIMALI OD NJIH MILIONE: Evo koliko para su Đokić i Bojović zgrnuli od države dok su je rušili!

DOK su javno kritikovali državu i njene institucije, Vladan Đokić i Nebojša Bojović istovremeno su obavljali funkcije u Upravnom odboru državnog instituta za arhitekturu i urbanizam, a ovo su podaci o njihovim primanjima po tom osnovu.

Foto: Printskrin/Youtube B92 TV Foto: Printskrin/Jutjub/ NOVA S

Evo koliko su Đokić i Bojović uzeli novca od države, samo kao predsednik i član UO Instituta za arhitekturu i urbanizam. Ovo je dodatni prihod na njihove plate i primanja na Univerzitetu u Beogradu.

Oni su sve ovo vreme pokušavali da sruše državu, borili se protiv nje, govorili sve najgore o Srbiji i demokratski izabranoj vlasti, ali se funkcija i novca nisu odricali ni u jednom trenutku.

Nebojša Bojović, predsednik UO Instituta za arhitekturu i urbanizam

2024: 858.090 dinara

2025: 1.070.568 dinara

2026: 789.954 dinara

Ukupno 2024-2026:



Vladan Đokić, član UO Instituta za arhitekturu i urbanizam

2024: 674.533 dinara

2025: 844.344 dinara

2026: 593.496 dinara

Ukupno 2024-2026:

2.112.373 dinara

A dok su trpali državne milione u džepove Đokić i Bojović su sve vreme pokušavali da tu istu državu satru! Borili se protiv države Srbije, govorili sve najgore o Srbiji i demokratski izabranoj vlasti, pa čak i išli strancima na kanabe po instrukcije, ali se funkcija i novca nisu odricali ni u jednom trenutku!

I reko bi čovek možda su nešto i radili kada su već toliko zaradili. Kad međutim... Koliko su se zaista "cimali" najbolje govori broj sednica UO Instituta za arhitekturu i urbanizam koje su održane za ove tri godine. Ukupno - 21!:

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