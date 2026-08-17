PLJUVALI DRŽAVNE INSTITUCIJE, A UZIMALI OD NJIH MILIONE: Evo koliko para su Đokić i Bojović zgrnuli od države dok su je rušili!
DOK su javno kritikovali državu i njene institucije, Vladan Đokić i Nebojša Bojović istovremeno su obavljali funkcije u Upravnom odboru državnog instituta za arhitekturu i urbanizam, a ovo su podaci o njihovim primanjima po tom osnovu.
Evo koliko su Đokić i Bojović uzeli novca od države, samo kao predsednik i član UO Instituta za arhitekturu i urbanizam. Ovo je dodatni prihod na njihove plate i primanja na Univerzitetu u Beogradu.
Oni su sve ovo vreme pokušavali da sruše državu, borili se protiv nje, govorili sve najgore o Srbiji i demokratski izabranoj vlasti, ali se funkcija i novca nisu odricali ni u jednom trenutku.
Nebojša Bojović, predsednik UO Instituta za arhitekturu i urbanizam
2024: 858.090 dinara
2025: 1.070.568 dinara
2026: 789.954 dinara
Ukupno 2024-2026:
Vladan Đokić, član UO Instituta za arhitekturu i urbanizam
2024: 674.533 dinara
2025: 844.344 dinara
2026: 593.496 dinara
Ukupno 2024-2026:
2.112.373 dinara
A dok su trpali državne milione u džepove Đokić i Bojović su sve vreme pokušavali da tu istu državu satru! Borili se protiv države Srbije, govorili sve najgore o Srbiji i demokratski izabranoj vlasti, pa čak i išli strancima na kanabe po instrukcije, ali se funkcija i novca nisu odricali ni u jednom trenutku!
I reko bi čovek možda su nešto i radili kada su već toliko zaradili. Kad međutim... Koliko su se zaista "cimali" najbolje govori broj sednica UO Instituta za arhitekturu i urbanizam koje su održane za ove tri godine. Ukupno - 21!:
2024: 7
2025: 8
2026: 6
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