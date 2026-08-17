Politika

PLJUVALI DRŽAVNE INSTITUCIJE, A UZIMALI OD NJIH MILIONE: Evo koliko para su Đokić i Bojović zgrnuli od države dok su je rušili!

Новости онлајн

17. 08. 2026. u 12:45

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

DOK su javno kritikovali državu i njene institucije, Vladan Đokić i Nebojša Bojović istovremeno su obavljali funkcije u Upravnom odboru državnog instituta za arhitekturu i urbanizam, a ovo su podaci o njihovim primanjima po tom osnovu.

ПЉУВАЛИ ДРЖАВНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ, А УЗИМАЛИ ОД ЊИХ МИЛИОНЕ: Ево колико пара су Ђокић и Бојовић згрнули од државе док су је рушили!

Foto: Printskrin/Youtube B92 TV Foto: Printskrin/Jutjub/ NOVA S

Evo koliko su Đokić i Bojović uzeli novca od države, samo kao predsednik i član UO Instituta za arhitekturu i urbanizam. Ovo je dodatni prihod na njihove plate i primanja na Univerzitetu u Beogradu.

Oni su sve ovo vreme pokušavali da sruše državu, borili se protiv nje, govorili sve najgore o Srbiji i demokratski izabranoj vlasti, ali se funkcija i novca nisu odricali ni u jednom trenutku.

Nebojša Bojović, predsednik UO Instituta za arhitekturu i urbanizam 

2024:    858.090 dinara
2025: 1.070.568 dinara
2026:    789.954 dinara

Ukupno 2024-2026: 

2.718.612 dinara

Vladan Đokić, član UO Instituta za arhitekturu i urbanizam 

2024:    674.533 dinara
2025:    844.344 dinara
2026:    593.496 dinara

Ukupno 2024-2026: 

2.112.373 dinara

A dok su trpali državne milione u džepove Đokić i Bojović su sve vreme pokušavali da tu istu državu satru! Borili se protiv države Srbije, govorili sve najgore o Srbiji i demokratski izabranoj vlasti, pa čak i išli strancima na kanabe po instrukcije, ali se funkcija i novca nisu odricali ni u jednom trenutku!

I reko bi čovek možda su nešto i radili kada su već toliko zaradili. Kad međutim... Koliko su se zaista "cimali" najbolje govori broj sednica UO Instituta za arhitekturu i urbanizam koje su održane za ove tri godine. Ukupno - 21!:

2024: 7
2025: 8
2026: 6

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica

Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica