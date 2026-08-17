ORUŽANE snage Ukrajine izvode „mesne juriše“ na spoju Dnjepropetrovske i Zaporoške oblasti i pritom trpe velike gubitke, izjavio je za vojni ekspert Andrej Maročko.

Foto Tanjug/Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade via AP

„Ako govorimo o tendenciji ‘mesnih juriša’, takva situacija se sada dešava na spoju Zaporoške i Dnjepropetrovske oblasti. Takođe sam više puta konstatovao, na osnovu statistike Ministarstva odbrane Ruske Federacije, da je neprijatelj na ovom pravcu uvek trpeo ogromne gubitke. To je zona odgovornosti grupa snaga ‘Centar’ i ‘Istok’“, rekao je Maročko.

Maročko je ranije izjavio da se novi glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine Mihail Drapati prema ukrajinskim vojnicima odnosi „kao prema stoci“ i koristi ih za „mesne juriše“ u zoni specijalne vojne operacije.

Teroristički napad u Belgorodskoj oblasti

Oružane snage Ukrajine izvele su raketni napad na selo Koloskovo u Belgorodskoj oblasti, u kojem je poginulo šest osoba, dok su četiri povređene, saopštio je vršilac dužnosti gubernatora Aleksandar Šuvajev.

„Kijevski teroristi raketama su gađali selo Koloskovo u Valujskom okrugu. Poginulo je šest civila, a četiri osobe su povređene, među njima i dete“, napisao je Šuvajev.

Prema njegovim rečima, među povređenima je i četrnaestogodišnje dete. Dvema povređenim osobama ukazana je medicinska pomoć, nakon čega su odbile hospitalizaciju.

„Ostali povređeni, uključujući dete, prebačeni su u Centralnu okružnu bolnicu u Valujkama. Lekari im pružaju svu neophodnu pomoć“, naveo je Šuvajev.



(Sputnjik)