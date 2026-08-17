SAMOUBILAČKA TAKTIKA ZELENSKOG: Ukrajinska vojska šalje vojnike u „mesne juriše“ na Zaporoškom pravcu, trpe jezive gubitke
ORUŽANE snage Ukrajine izvode „mesne juriše“ na spoju Dnjepropetrovske i Zaporoške oblasti i pritom trpe velike gubitke, izjavio je za vojni ekspert Andrej Maročko.
„Ako govorimo o tendenciji ‘mesnih juriša’, takva situacija se sada dešava na spoju Zaporoške i Dnjepropetrovske oblasti. Takođe sam više puta konstatovao, na osnovu statistike Ministarstva odbrane Ruske Federacije, da je neprijatelj na ovom pravcu uvek trpeo ogromne gubitke. To je zona odgovornosti grupa snaga ‘Centar’ i ‘Istok’“, rekao je Maročko.
Maročko je ranije izjavio da se novi glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine Mihail Drapati prema ukrajinskim vojnicima odnosi „kao prema stoci“ i koristi ih za „mesne juriše“ u zoni specijalne vojne operacije.
Teroristički napad u Belgorodskoj oblasti
Oružane snage Ukrajine izvele su raketni napad na selo Koloskovo u Belgorodskoj oblasti, u kojem je poginulo šest osoba, dok su četiri povređene, saopštio je vršilac dužnosti gubernatora Aleksandar Šuvajev.
„Kijevski teroristi raketama su gađali selo Koloskovo u Valujskom okrugu. Poginulo je šest civila, a četiri osobe su povređene, među njima i dete“, napisao je Šuvajev.
Prema njegovim rečima, među povređenima je i četrnaestogodišnje dete. Dvema povređenim osobama ukazana je medicinska pomoć, nakon čega su odbile hospitalizaciju.
„Ostali povređeni, uključujući dete, prebačeni su u Centralnu okružnu bolnicu u Valujkama. Lekari im pružaju svu neophodnu pomoć“, naveo je Šuvajev.
(Sputnjik)
Preporučujemo
"OVO JE NOVA TAKTIKA": Iz Zaporoške nuklearke izneli ozbiljne optužbe
19. 07. 2026. u 09:23
RUSIJA TVRDI DA JE ZAUZELA JOŠ DVA SELA NA ISTOKU UKRAJINE: Nastavlja se ofanziva Moskve
16. 08. 2026. u 12:57
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ĐOKOVIĆ SAZNAO RIVALA: Evo protiv koga će igrati u drugom kolu Mastersa u Sinsinatiju
Srpski teniser Novak Đoković igraće u drugom kolu mastersa u Sinsinatiju protiv Argentinca Tijaga Tarantea.
14. 08. 2026. u 09:46
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
PUTIN POTPISAO "ZAKON O GRAĐANSKOJ SMRTI" Za Ruse u inostranstvu: "Kazna će ih stići - moraju da shvate!"
RUSKI predsednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode nova ograničenja za državljane koji žive u inostranstvu, a koje su vlasti osudile za krivična dela ili određene prekršaje.
12. 08. 2026. u 17:59
Komentari (0)