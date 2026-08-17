Politika

ČAK I BLOKADERSKI ANALITIČARI PRIZNAJU! Predsednik Vučić vodi mudru i suverenu politiku (VIDEO)

24 седам

17. 08. 2026. u 12:29

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Dok se u blokaderskim medijima konstantno vodi kampanja protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića, bilo da se govori o unutrašnjim, bilo o spoljašnjim pitanjima, njihovi gosti, analitičari, javno priznaju i odaju priznanje.

ЧАК И БЛОКАДЕРСКИ АНАЛИТИЧАРИ ПРИЗНАЈУ! Председник Вучић води мудру и суверену политику (ВИДЕО)

Foto: Printksrin

Iako nevoljno, jedna od njih, Safeta Biševac, blokaderska novinarka iz Danasa, priznala je u emisiji na Novoj S koliko Moskva i Sergej Lavrov zapravo imaju razumevanja i podrške za politiku predsednika Vučića.

Ona je govorila o nedavnoj poseti Vladimira Zelenskog Srbiji i izjavi ministra spoljnih poslova Rusije Sergeja Lavrova o Vučiću.

Poslušajte šta je blokaderka rekla na ovu temu klikom OVDE.

Koliko god se trudili da kritikuju i blate politiku predsednika Vučića, i njima je jasno da način na koji on vodi spoljnu politiku zaista jeste za poštovanje i divljenje.

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