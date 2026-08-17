ČAK I BLOKADERSKI ANALITIČARI PRIZNAJU! Predsednik Vučić vodi mudru i suverenu politiku (VIDEO)
Dok se u blokaderskim medijima konstantno vodi kampanja protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića, bilo da se govori o unutrašnjim, bilo o spoljašnjim pitanjima, njihovi gosti, analitičari, javno priznaju i odaju priznanje.
Iako nevoljno, jedna od njih, Safeta Biševac, blokaderska novinarka iz Danasa, priznala je u emisiji na Novoj S koliko Moskva i Sergej Lavrov zapravo imaju razumevanja i podrške za politiku predsednika Vučića.
Ona je govorila o nedavnoj poseti Vladimira Zelenskog Srbiji i izjavi ministra spoljnih poslova Rusije Sergeja Lavrova o Vučiću.
Poslušajte šta je blokaderka rekla na ovu temu klikom OVDE.
Koliko god se trudili da kritikuju i blate politiku predsednika Vučića, i njima je jasno da način na koji on vodi spoljnu politiku zaista jeste za poštovanje i divljenje.
Preporučujemo
BRAVO ADRIANA! Vučić: Ponosni smo na ovu medalju i na Vašu energiju i borbenost!
16. 08. 2026. u 22:24
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ĐOKOVIĆ SAZNAO RIVALA: Evo protiv koga će igrati u drugom kolu Mastersa u Sinsinatiju
Srpski teniser Novak Đoković igraće u drugom kolu mastersa u Sinsinatiju protiv Argentinca Tijaga Tarantea.
14. 08. 2026. u 09:46
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
PUTIN POTPISAO "ZAKON O GRAĐANSKOJ SMRTI" Za Ruse u inostranstvu: "Kazna će ih stići - moraju da shvate!"
RUSKI predsednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode nova ograničenja za državljane koji žive u inostranstvu, a koje su vlasti osudile za krivična dela ili određene prekršaje.
12. 08. 2026. u 17:59
Komentari (0)