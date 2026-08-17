Tenis

TENISKI SVET ZAVIJEN U CRNO! Preminuo poznati Amerikanac

М.П.

17. 08. 2026. u 12:50

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ТЕНИСКИ СВЕТ ЗАВИЈЕН У ЦРНО! Преминуо познати Американац

FOTO: Augustas Cetkauskas / Alamy / Profimedia

Nekadašnji poznati teniser Pol Krenis preminuo je u 91. godini života neposredno pred Ju-Es open.

Bivši američki teniser i osvajač sedam titula bavio se i trenerskim poslom.

Posebno mesto u njegovoj karijeri zauzima rad sa mladima. Organizovao je juniorske kampove, kroz koje su prošli i budući velikani poput Džona Mekinroa, Vitasa Gerulaitisa i Dika Stoktona.

Godine 2001. primljen je u Kuću slavnih.

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