TENISKI SVET ZAVIJEN U CRNO! Preminuo poznati Amerikanac

SRPSKA lista (SL) uputila je otvoreno pismo Kancelariji Evropske unije (EU) u Prištini u kojem je izrazila najdublje razočarenje saopštenjem iz Brisela da su se stekli uslovi za otvaranje glavnog mosta na Ibru između Severne i Južne Mitrovice i zatražila od EU jasne i nedvosmislene odgovore na pitanja koja se neposredno tiču bezbednosti srpskog naroda.