ESKALACIJA U CRVENOM MORU: Zašto Rijad okuplja pomorsku koaliciju i šta to znači za Jemen?

SAUDIJSKA Arabija je objavila formalno pokretanje multinacionalne pomorske odbrambene koalicije sa ciljem zaštite pomorstva u Crvenom moru i Adenskom zalivu, jer eskalacija neprijateljstava sa jemenskim Hutima ugrožava jednu od najvažnijih trgovinskih ruta na svetu.

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Trinaest zemalja je završilo procedure potrebne za formalno pridruživanje alijansi, dok je 15 potpisalo zajedničku izjavu, saopštilo je saudijsko Ministarstvo odbrane.

Rijad je opisao ovaj razvoj događaja kao "stvarno pokretanje" koalicije i početak njene institucionalne i operativne aktivacije. Saudijska Arabija će obezbediti svog prvog komandanta, dok će Pakistan imenovati zamenika komandanta. Očekuje se da će alijansa koordinirati razmenu obaveštajnih podataka, zajedničke vežbe i pomorske operacije usmerene na zaštitu komercijalne plovidbe u Crvenom moru i Adenskom zalivu.

Ova objava dolazi usred oštre eskalacije između snaga koje podržava Saudijska Arabija u Jemenu i Huta koji su povezani sa Iranom, nakon otprilike četiri godine relativnog mira.

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Ranije ovog meseca, Huti su najavili koordinisane napade balističkim raketama i dronovima na vojne kampove koji pripadaju jemenskoj vladi koju podržava Saudijska Arabija i međunarodno priznaje. Grupa je saopštila da je delovala nakon što je otkrila pripreme za ofanzivu na teritoriju koju drže Huti.

Vladine snage su potvrdile žrtve, dok su mediji, pozivajući se na vladine izvore, naveli da je najmanje 30 vojnika poginulo.

Tenzije rastu od jula, kada je spor oko direktnih letova između Sane, koju kontrolišu Huti, i Teherana doveo do raspada dugogodišnjeg primirja. Nakon što su snage koje podržava Saudijska Arabija napale aerodrom u Sani 13. jula kako bi sprečile iranski avion da vrati delegaciju Huta iz Teherana, grupa je okrivila Rijad, proglasila primirje završenim i potom objavila pomorsku blokadu Saudijske Arabije.

Huti su od tada preuzeli odgovornost za napade na brodarsku i naftnu infrastrukturu povezanu sa Saudijskom Arabijom, dok je koalicija predvođena Saudijskom Arabijom napala vojne lokacije Huta u Jemenu.

Sukob predstavlja posebnu pretnju za Rijad jer je Crveno more postalo sve važniji izlaz za saudijsku naftu usred sukoba između SAD i Irana i ozbiljnih poremećaja u transportu kroz Ormuski moreuz.

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"Saudi Aramko" je preusmerio sirovu naftu sa Ormuza kroz svoj međudržavni cevovod do luke Janbu na Crvenom moru. Prosečna isporuka tamo je od juna iznosila više od četiri miliona barela dnevno, što je više od četiri puta više od nivoa zabeleženog u istom periodu prošle godine, pišu mediji.

S obzirom na to da nafta i naftni proizvodi čine više od tri četvrtine saudijskog izvoza, stalni poremećaj transporta Crvenim morem mogao bi stoga ugroziti ključnu alternativnu izvoznu rutu.

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Aktivacija koalicije dolazi i usred izveštaja da se Rijad priprema za potencijalno širi sukob sa Hutima.

Mediji suranije ovog meseca izvestili, pozivajući se na jemenske izvore, da se snage koje podržava Saudijska Arabija premeštaju za moguću pomorsku i kopnenu ofanzivu.

sputnikportal.rs

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