ŠOK ZA ŠOKOM! Nakon eliminacije u Sinsinatiju, Novak Đoković ovo nikako nije očekivao

NOVA senzacija u svetu tenisa!

PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Podsećanja radi, Novak Đoković se vratio u Sinsinati posle tri godine, ali je takmičenje iznenada završio već u drugom kolu. Srpski teniser imao je priliku da značajno popravi svoj bodovni saldo na ATP rang listi - pošto u Sinsinatiju nije igrao od 2023.

Međutim, eliminisan je već u svom prvom meču. Bolji od njega u drugom kolu bio je Tijago Tirante, koji je slavio posle preokreta. Očigledno je bilo da Đoković ima fizičkih problema - što je i potvrdio nakon meča, pa se postavilo pitanje u kakvoj formi i na kojoj poziciji će dočekati početak Ju-Es opena.

S obzirom na to da prethodne godine nije igrao u Sinsinatiju, Novak je sada zaradio 10 bodova i na rang listi uživo na petom mestu ima 3.770. Iza njega je Aleks de Minor sa 3.600. Preti mu i Danil Medvedev, koji trenutno ima 3.540.

FOTO: Tanjug/Marijan Murat/dpa via AP

Među njima je bio i Ben Šelton koji na svom kontu ima 3.480, ali... Amerikanac je u noći između nedelje i ponedeljka senzacionalno eliminisan. Posle osvajanja Montreala ko bi rekao da će domaći teniser od Haime Farije i to više nego ubeljivo - 4:6, 4:6. Tako je Novak dočekao neočekivane vesti i sliminisao bar jednog rivala pred žreb Ju-Es opena.

Ostali su još Falavio Koboli na 3.360, a Tejlor Fric na 3.285. Ipak jedna briga manje za Noleta i to kakva...

Inače, Pred žreb za Ju-Es open je važno da Novak ne ispadne iz najboljih osam – jer bi onda pre četvrtfinala mogao da se susretne sa igračima iz samog vrha, kao što su Janik Siner ili Aleksander Zverev.

Podsećamo, Đoković je ranije potvrdio da će u Njujorku igrati sa Arinom Sabalenkom u mešovitim parovima. Taj turnir je na programu od 24. do 26. avgusta, dok Ju-Es open zvanično počinje 30. avgusta.