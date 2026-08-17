ŠOK ZA ŠOKOM! Nakon eliminacije u Sinsinatiju, Novak Đoković ovo nikako nije očekivao
NOVA senzacija u svetu tenisa!
Podsećanja radi, Novak Đoković se vratio u Sinsinati posle tri godine, ali je takmičenje iznenada završio već u drugom kolu. Srpski teniser imao je priliku da značajno popravi svoj bodovni saldo na ATP rang listi - pošto u Sinsinatiju nije igrao od 2023.
Međutim, eliminisan je već u svom prvom meču. Bolji od njega u drugom kolu bio je Tijago Tirante, koji je slavio posle preokreta. Očigledno je bilo da Đoković ima fizičkih problema - što je i potvrdio nakon meča, pa se postavilo pitanje u kakvoj formi i na kojoj poziciji će dočekati početak Ju-Es opena.
S obzirom na to da prethodne godine nije igrao u Sinsinatiju, Novak je sada zaradio 10 bodova i na rang listi uživo na petom mestu ima 3.770. Iza njega je Aleks de Minor sa 3.600. Preti mu i Danil Medvedev, koji trenutno ima 3.540.
Među njima je bio i Ben Šelton koji na svom kontu ima 3.480, ali... Amerikanac je u noći između nedelje i ponedeljka senzacionalno eliminisan. Posle osvajanja Montreala ko bi rekao da će domaći teniser od Haime Farije i to više nego ubeljivo - 4:6, 4:6. Tako je Novak dočekao neočekivane vesti i sliminisao bar jednog rivala pred žreb Ju-Es opena.
Ostali su još Falavio Koboli na 3.360, a Tejlor Fric na 3.285. Ipak jedna briga manje za Noleta i to kakva...
Inače, Pred žreb za Ju-Es open je važno da Novak ne ispadne iz najboljih osam – jer bi onda pre četvrtfinala mogao da se susretne sa igračima iz samog vrha, kao što su Janik Siner ili Aleksander Zverev.
Podsećamo, Đoković je ranije potvrdio da će u Njujorku igrati sa Arinom Sabalenkom u mešovitim parovima. Taj turnir je na programu od 24. do 26. avgusta, dok Ju-Es open zvanično počinje 30. avgusta.
Preporučujemo
CEO REGION JE ZATEČEN! Adriana sa srpskom zastavom prišla Hrvatici, a onda je usledilo iznenađenje
17. 08. 2026. u 06:02 >> 06:39
TRESE SE MARAKANA! Evo šta je Alberto Rijera uradio pred prvi trening u Zvezdi
17. 08. 2026. u 06:16
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SVET GLEDA U NEVERICI! Otkriveno šta je slovenački sudija šapnuo na uvo Mesiju u finalu Svetskog prvenstva!
Argentinci su imali primedbe na račun arbitra Slavka Vinčića iz Slovenije.
16. 08. 2026. u 15:42
BLAMAŽA PARTIZANA SE NASTAVLjA! Kakav šamar pred Hetafe, Ovo se u Humskoj nije desilo 57 godina!
Fudbaleri Partizana poraženi su od Radničkog 1923 iz Kragujevca rezultatom 0:1 (0:1) u petom kolu Superlige Srbije.
16. 08. 2026. u 22:55
PUTIN POTPISAO "ZAKON O GRAĐANSKOJ SMRTI" Za Ruse u inostranstvu: "Kazna će ih stići - moraju da shvate!"
RUSKI predsednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode nova ograničenja za državljane koji žive u inostranstvu, a koje su vlasti osudile za krivična dela ili određene prekršaje.
12. 08. 2026. u 17:59
Komentari (0)