Politika

TAČNO U 10 ČASOVA: Vučić sutra obilazi radove na sanaciji GAK, a potom i dečju kliniku "Tiršova 2"

В.Н.

17. 08. 2026. u 13:39

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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obići će u utorak, 18. avgusta u 10 časova radove na sanaciji i adaptaciji Klinike za ginekologiju i akušerstvo u ulici Koste Todorovića 26, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

ТАЧНО У 10 ЧАСОВА: Вучић сутра обилази радове на санацији ГАК, а потом и дечју клинику Тиршова 2

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Nakon toga, u 10.30 časova obići će i radove na izgradnji Univerzitetske dečije klinike "Tiršova 2".

Ugovor o sanaciji Klinike za ginekologiju i akušerstvo potpisan je u julu prošle godine, dok bi radovi na izgradnji dečije klinike "Tiršova 2" trebalo da budu završeni naredne godine.

 

(Tanjug)

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