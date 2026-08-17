TAČNO U 10 ČASOVA: Vučić sutra obilazi radove na sanaciji GAK, a potom i dečju kliniku "Tiršova 2"
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obići će u utorak, 18. avgusta u 10 časova radove na sanaciji i adaptaciji Klinike za ginekologiju i akušerstvo u ulici Koste Todorovića 26, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
Nakon toga, u 10.30 časova obići će i radove na izgradnji Univerzitetske dečije klinike "Tiršova 2".
Ugovor o sanaciji Klinike za ginekologiju i akušerstvo potpisan je u julu prošle godine, dok bi radovi na izgradnji dečije klinike "Tiršova 2" trebalo da budu završeni naredne godine.
(Tanjug)
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