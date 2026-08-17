ZALOG ZA BUDUĆNOST: Plavo-beli "kaparisali" talentovanog Španca
Dosadašnji fudbaler Reala Hakobo Ortega potpisao je ugovor sa Strazburom do 2031. godine, saopštio je danas francuski klub.
Finansijski detalji nisu objavljeni, ali francuski mediji tvrde da je Strazbur za transfer mladog španskog fudbalera platio obeštećenje madridskom klubu od 10 miliona evra plus bonusi.
Ortega (20) je ponikao u omladinskoj školi Reala, a prošle sezone je postigao 18 golova za drugi tim madridskog kluba.
Fudbaleri Strazbura će 21. avgusta u prvom kolu nove sezone u francuskom prvenstvu gostovati Olimpiku u Marselju.
Preporučujemo
"NE VIDIM LIVERPUL U PRVIH 4" Krauč šokirao navijače "redsa"
17. 08. 2026. u 17:24
GROM IZ VEDRA NEBA: Nikola Kalinić završio igračku karijeru!
17. 08. 2026. u 16:59
"TO JE ONO ŠTO ZABRINjAVA"! Novak Đoković će upamtiti ove reči: "Moraće to da proveri"!
17. 08. 2026. u 16:49
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SVET GLEDA U NEVERICI! Otkriveno šta je slovenački sudija šapnuo na uvo Mesiju u finalu Svetskog prvenstva!
Argentinci su imali primedbe na račun arbitra Slavka Vinčića iz Slovenije.
16. 08. 2026. u 15:42
BLAMAŽA PARTIZANA SE NASTAVLjA! Kakav šamar pred Hetafe, Ovo se u Humskoj nije desilo 57 godina!
Fudbaleri Partizana poraženi su od Radničkog 1923 iz Kragujevca rezultatom 0:1 (0:1) u petom kolu Superlige Srbije.
16. 08. 2026. u 22:55
PUTIN POTPISAO "ZAKON O GRAĐANSKOJ SMRTI" Za Ruse u inostranstvu: "Kazna će ih stići - moraju da shvate!"
RUSKI predsednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode nova ograničenja za državljane koji žive u inostranstvu, a koje su vlasti osudile za krivična dela ili određene prekršaje.
12. 08. 2026. u 17:59
Komentari (0)