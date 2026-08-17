Fudbal

ZALOG ZA BUDUĆNOST: Plavo-beli "kaparisali" talentovanog Španca

Танјуг

17. 08. 2026. u 13:40

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Dosadašnji fudbaler Reala Hakobo Ortega potpisao je ugovor sa Strazburom do 2031. godine, saopštio je danas francuski klub.

ЗАЛОГ ЗА БУДУЋНОСТ: Плаво-бели капарисали талентованог Шпанца

Carla Botica/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Finansijski detalji nisu objavljeni, ali francuski mediji tvrde da je Strazbur za transfer mladog španskog fudbalera platio obeštećenje madridskom klubu od 10 miliona evra plus bonusi.

Ortega (20) je ponikao u omladinskoj školi Reala, a prošle sezone je postigao 18 golova za drugi tim madridskog kluba.

Fudbaleri Strazbura će 21. avgusta u prvom kolu nove sezone u francuskom prvenstvu gostovati Olimpiku u Marselju.

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