ZALOG ZA BUDUĆNOST: Plavo-beli "kaparisali" talentovanog Španca

Dosadašnji fudbaler Reala Hakobo Ortega potpisao je ugovor sa Strazburom do 2031. godine, saopštio je danas francuski klub.

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Finansijski detalji nisu objavljeni, ali francuski mediji tvrde da je Strazbur za transfer mladog španskog fudbalera platio obeštećenje madridskom klubu od 10 miliona evra plus bonusi.

Ortega (20) je ponikao u omladinskoj školi Reala, a prošle sezone je postigao 18 golova za drugi tim madridskog kluba.

Fudbaleri Strazbura će 21. avgusta u prvom kolu nove sezone u francuskom prvenstvu gostovati Olimpiku u Marselju.