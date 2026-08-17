POVRATAK zapadnih kompanija na rusko tržište mogao bi da bude poželjan ukoliko se saradnja bude zasnivala na pragmatičnim principima i podrazumevala prenos tehnologija koje su Rusiji potrebne, izjavio je savetnik predsednika Rusije i izvršni sekretar Organizacionog komiteta Istočnog ekonomskog foruma Anton Kobjakov.

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- Nijedna zemlja ne želi dobrovoljno da gradi autarkiju. Konkurencija je potrebna. Ona i zemlju i naše kompanije čini samo jačim. Potrebne su nam najbolje upravljačke prakse i najbolje tehnologije – sve nam je potrebno - naglasio je Kobjakov.

Istovremeno, prema njegovim rečima, Rusija više nije zainteresovana za povratak na ranije modele saradnje, posebno za takozvanu „šrafciger montažu“, odnosno jednostavno sklapanje proizvoda od uvezenih komponenti. On je istakao da Rusija sada ima „dobru alternativu na Istoku“.

Kao moguće modele buduće saradnje sa zapadnim kompanijama, Kobjakov je naveo osnivanje zajedničkih preduzeća uz prenos tehnologija, kao i zaključivanje koncesionih ugovora. Pored toga, Rusija je spremna da angažuje i strane stručnjake.

- Pozivati njihove stručnjake koji su nam potrebni – svakako. Biće nam drago da zajednički razvijamo složenu i kapitalno intenzivnu prerađivačku industriju. Uvek smo spremni da ravnopravno sarađujemo i u fundamentalnoj i primenjenoj nauci, uključujući korporativni sektor, odnosno po principu ‘win-win’ – da obe strane imaju koristi - rekao je Kobjakov.

(Sputnjik)