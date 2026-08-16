BLOKADERSKI REDITELJ RASKRINKAO PREVARU OPOZICIJE: Prestanite da zamajavate narod, lista vam je obična fantomska priča

REDITELj Stevan Filipović, koji je i sam godinama podržavao opoziciju, usred blokaderske emisije na tajkunskoj televiziji Nova S doslovno je razbio iluzije opozicionara i ogolio potpunu besmisao i rasulo u blokaderskim redovima.

Foto: printskrin Nova S

Filipović je bez dlake na jeziku poručio da su sve priče o kolunama, kandidatima i takozvanoj "studentskoj listi" obična šarena laža i zamajavanje naroda.

Gostujući na tajkunskom mediju, Filipović je otvoreno zapitao šta zapravo podržavaju oni koji se unapred svrstavaju iza nekakve "studentske liste", kad ona uopšte formalno i ne postoji, niti se zna ko je čini, niti kakav program nudi.

- Mislim da je to sve zamajavanje. Mora da se bude krajnje objektivan, da se pogleda ko ima najveće šanse, da se podrže, da se vidi prvo ko su, šta su ti politički subjekti koje podržavamo, pošto jedan od najvažnijih nije konstituisan. Studentska lista ne postoji - rekao je Filipović bez uvijanja.

On je dodao da tek kada i ako takva lista ikada bude napravljena, tek tada može da se proveri ko su ti ljudi i koji su im uopšte politički ciljevi.

- Kad bude postojala, onda moramo da vidimo za šta se zalaže, ko su ti ljudi i šta predstavljaju - poručio je Filipović.

Ovo priznanje u programu uživo na tajkunskoj televiziji samo je još jedan dokaz da u redovima opozicije vlada opšti haos, da prodaju maglu građanima i da podržavaju nekakve nepostojeće liste i pokrete u očajničkoj borbi za političke poene.

24sedam.rs