"UPOZORAVAO SAM NA OVO" Macut: Političko delovanje dovelo do pada na Šangajskoj listi, odgovornost na BU
PREMIJER Srbije prof. dr Đuro Macut ocenio je danas da je do pada Univerziteta u Beogradu (BU) na Šangajskoj listi dovelo političko delovanje rukovodstva i pojedinih fakulteta i da je odgovornost za taj negativan trend na BU.
Macut je poručio da permanentan i prevelik uticaj političkog angažovanja i delovanja, pre svega rukovodstva Univerziteta u Beogradu i pojedinih fakulteta, predstavija jasnu opasnost po nezavisan položaj i delovanje vodećih državnih visokoobrazovnih ustanova, ali i rizik od daljeg urušavanja kvaliteta nastave i negativnog uticaja na motivisanost i rezultate naučnoistraživačkog rada, kako danas, tako i u budućnosti.
"Lično sam, tokom više serija sastanaka sa predstavnicima univerziteta i grupacijama fakulteta državnih univerziteta u poslednjih godinu dana, jasno upozoravao i ukazivao na to daće zaustavljanje rada i nastavnog procesa na univerzitetima neminovno dovesti do pada kvaliteta nastave na studijskim programima, kao i do slabljenja naučnog doprinosa. To se sada pokazalo i kroz pad Univerziteta u Beogradu na Sangajskoj listi, jednoj od najreprezentativnijih nezavisnih svetskih rang-lista", istakao Macut na Instagramu, reagujući na pad beogradskog univerziteta na Šangajskoj listi.
Govoreći o padu univerziteta, Macut je poručio da rezultati Šangajske liste nisu odraz samo jednog trenutka ili jedne godine, već da ukazuju i na ukupan negativan trend u skorijem periodu.
"Kako kada je reč o broju i kvalitetu naučnih rado njihovoj citiranosti, tako i o učešću naših istraživača u uredivačkim odborima naučnih časopisa i drugim relevantnim pokazateljima. Sve to moralo je biti predmet stalne analize, praćenja i usmeravanja od strane rukovodstava univerziteta i fakulteta", naglasio je Macut.
Prema njegovim rečima, permanentan i prevelik uticaj političkog angažovanja i delovanja na univerzitetu je nedopustivo, posebno u situaciji značajno poboljšanih uslova rada, i u kojoj, dodaje, više ne može biti opravdanja da su postojale ili postoje bilo kakve prepreke u koncipiranju ili sprovođenju naučnih projekata, ili predstavijanju rezultata ostvarenih naučnih istraživanja.
"Obaveza univerziteta jeste da usmerava i pronalazi najbolja rešenja za što kreativnije i efikasnije delovanje svojih matičnih fakulteta, kao i nastavnika i istraživača zaposlenih na njima. To je samo deo akcionog plana koji univerzitet mora hitno da donese i sprovede u svojim okvirima i nadležnostima, kako bi javnosti predstavio jasan plan izlaska iz ovakve neprihvatljive situacije i sprečio dalje urušavanje pozicije,
ugleda i prepoznatljivosti Univerziteta u Beogradu, kao jedine nacionalne visokoskolske ustanove rangirane medu prvin 1.000 univerziteta na svetu na Šangajskoj listi", poručio je Macut.
Takođe, naglasio je da će država nastaviti da obezbeđuje kontinuiranu podrsku radu i nezavisnom delovanju državnih univerziteta i fakulteta, i naučnih instituta.
"Međutim, odgovornost je na univerzitetima, fakultetima i naučnim institutima, odnosno nastavnicima i istraživačima, da aktivno, nezavisno i odgovorno deluju na očuvanju i unapredenju kvaliteta nastave i naučnoistraživačkog rada, jačanju međunarodne saradnje, kao i praćenju svih pokazatelja koji utiču na prepoznatljivost, rangiranje i ugled državnih visokoškolskih ustanova - kako Univerziteta u Beogradu, tako i celokupnog drzavnog visokoobrazovnog prostora Srbije", naveo je premijer Srbije.
Govoreći o ulaganjima države u visokoškolske ustanove, Macut je ukazao da je država samo u poslednjih godinu dana uložila ogromna sredstva u rad univerziteta i fakulteta i dodao da su redovno isplaćene sve zarade nastavnicima za izvedenu nastavu, uz povećanje primanja više od 20 odsto.
"Istovremeno su unapređena primanja zaposlenih na visokoškolskim ustanovama i naučnim institutima, posebno tokom poslednje dve godine, a izmireni su i svi materijalni troškovi neophodni za rad visokoškolskih ustanova", dodao je Macut.
To znači da je najstariji univerzitet u Srbiji pao na listi u odnosu na prošlu godinu, kada je bio među 500 najboljih svetskih univerziteta.
Šangajska lista meri učinak univerziteta kroz niz međunarodno uporedivih pokazatelja a na plasman odlučujuće utiču kvalitet obrazovanja, alumnisti koji su osvojili Nobelove nagrade i Fildsove medalje, kvalitet nastavnog osoblja, zaposleni koji su osvojili Nobelove nagrade i Fildsove medalje.
(Tanjug)
Preporučujemo
"HOĆE LI ĐOKIĆ ZBOG SUNOVRATA UNIVERZITETA PODNETI OSTAVKU?" Đukanović postavio udarno pitanje blokaderskom rektoru
16. 08. 2026. u 09:35 >> 09:37
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ĐOKOVIĆ SAZNAO RIVALA: Evo protiv koga će igrati u drugom kolu Mastersa u Sinsinatiju
Srpski teniser Novak Đoković igraće u drugom kolu mastersa u Sinsinatiju protiv Argentinca Tijaga Tarantea.
14. 08. 2026. u 09:46
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
PUTIN POTPISAO "ZAKON O GRAĐANSKOJ SMRTI" Za Ruse u inostranstvu: "Kazna će ih stići - moraju da shvate!"
RUSKI predsednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode nova ograničenja za državljane koji žive u inostranstvu, a koje su vlasti osudile za krivična dela ili određene prekršaje.
12. 08. 2026. u 17:59
Komentari (0)