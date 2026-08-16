"UPOZORAVAO SAM NA OVO" Macut: Političko delovanje dovelo do pada na Šangajskoj listi, odgovornost na BU

PREMIJER Srbije prof. dr Đuro Macut ocenio je danas da je do pada Univerziteta u Beogradu (BU) na Šangajskoj listi dovelo političko delovanje rukovodstva i pojedinih fakulteta i da je odgovornost za taj negativan trend na BU.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Macut je poručio da permanentan i prevelik uticaj političkog angažovanja i delovanja, pre svega rukovodstva Univerziteta u Beogradu i pojedinih fakulteta, predstavija jasnu opasnost po nezavisan položaj i delovanje vodećih državnih visokoobrazovnih ustanova, ali i rizik od daljeg urušavanja kvaliteta nastave i negativnog uticaja na motivisanost i rezultate naučnoistraživačkog rada, kako danas, tako i u budućnosti.

"Lično sam, tokom više serija sastanaka sa predstavnicima univerziteta i grupacijama fakulteta državnih univerziteta u poslednjih godinu dana, jasno upozoravao i ukazivao na to daće zaustavljanje rada i nastavnog procesa na univerzitetima neminovno dovesti do pada kvaliteta nastave na studijskim programima, kao i do slabljenja naučnog doprinosa. To se sada pokazalo i kroz pad Univerziteta u Beogradu na Sangajskoj listi, jednoj od najreprezentativnijih nezavisnih svetskih rang-lista", istakao Macut na Instagramu, reagujući na pad beogradskog univerziteta na Šangajskoj listi.

Govoreći o padu univerziteta, Macut je poručio da rezultati Šangajske liste nisu odraz samo jednog trenutka ili jedne godine, već da ukazuju i na ukupan negativan trend u skorijem periodu.

"Kako kada je reč o broju i kvalitetu naučnih rado njihovoj citiranosti, tako i o učešću naših istraživača u uredivačkim odborima naučnih časopisa i drugim relevantnim pokazateljima. Sve to moralo je biti predmet stalne analize, praćenja i usmeravanja od strane rukovodstava univerziteta i fakulteta", naglasio je Macut.

Prema njegovim rečima, permanentan i prevelik uticaj političkog angažovanja i delovanja na univerzitetu je nedopustivo, posebno u situaciji značajno poboljšanih uslova rada, i u kojoj, dodaje, više ne može biti opravdanja da su postojale ili postoje bilo kakve prepreke u koncipiranju ili sprovođenju naučnih projekata, ili predstavijanju rezultata ostvarenih naučnih istraživanja.

"Obaveza univerziteta jeste da usmerava i pronalazi najbolja rešenja za što kreativnije i efikasnije delovanje svojih matičnih fakulteta, kao i nastavnika i istraživača zaposlenih na njima. To je samo deo akcionog plana koji univerzitet mora hitno da donese i sprovede u svojim okvirima i nadležnostima, kako bi javnosti predstavio jasan plan izlaska iz ovakve neprihvatljive situacije i sprečio dalje urušavanje pozicije,

ugleda i prepoznatljivosti Univerziteta u Beogradu, kao jedine nacionalne visokoskolske ustanove rangirane medu prvin 1.000 univerziteta na svetu na Šangajskoj listi", poručio je Macut.

Takođe, naglasio je da će država nastaviti da obezbeđuje kontinuiranu podrsku radu i nezavisnom delovanju državnih univerziteta i fakulteta, i naučnih instituta.

"Međutim, odgovornost je na univerzitetima, fakultetima i naučnim institutima, odnosno nastavnicima i istraživačima, da aktivno, nezavisno i odgovorno deluju na očuvanju i unapredenju kvaliteta nastave i naučnoistraživačkog rada, jačanju međunarodne saradnje, kao i praćenju svih pokazatelja koji utiču na prepoznatljivost, rangiranje i ugled državnih visokoškolskih ustanova - kako Univerziteta u Beogradu, tako i celokupnog drzavnog visokoobrazovnog prostora Srbije", naveo je premijer Srbije.

Govoreći o ulaganjima države u visokoškolske ustanove, Macut je ukazao da je država samo u poslednjih godinu dana uložila ogromna sredstva u rad univerziteta i fakulteta i dodao da su redovno isplaćene sve zarade nastavnicima za izvedenu nastavu, uz povećanje primanja više od 20 odsto.

"Istovremeno su unapređena primanja zaposlenih na visokoškolskim ustanovama i naučnim institutima, posebno tokom poslednje dve godine, a izmireni su i svi materijalni troškovi neophodni za rad visokoškolskih ustanova", dodao je Macut.



To znači da je najstariji univerzitet u Srbiji pao na listi u odnosu na prošlu godinu, kada je bio među 500 najboljih svetskih univerziteta.

Šangajska lista meri učinak univerziteta kroz niz međunarodno uporedivih pokazatelja a na plasman odlučujuće utiču kvalitet obrazovanja, alumnisti koji su osvojili Nobelove nagrade i Fildsove medalje, kvalitet nastavnog osoblja, zaposleni koji su osvojili Nobelove nagrade i Fildsove medalje.



(Tanjug)