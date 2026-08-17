PREDSEDNIK ISPUNIO JOŠ JEDNO OBEĆANJE: Pojeftinilo novih 18 lekova u Srbiji, poznato kolike su im sada cene i za šta se koriste

OD danas, 17. avgusta, kako je i obećao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, svi ljudi koji primaju redovne terapije, bez kojih ne mogu, imaće mogućnost da najvažnije lekove dobiju za mnogo manje novca. U pitanju su lekovi koji se izdaju na recept, a podeljeni su u dve grupe, za jednu država plaća 50 odsto troškova, a za drugu 70 odsto troškova.

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Predsednik se tim povodom i obratio građanima Srbije i objasnio o čemu je račno reč.

Detalje o lekovima i ovoj meri objasnio je i ministar zdravlja Zlatibor Lončar i istakao da je ovo trajna mera i da nema vremenskog ograničenja.

Kako je objasnio ministar zdravlja Zlatibor Lončar, u u prvoj grupi su dva leka za srčanu insuficijenciju koji su se, kako je objasnio, do sad nalazili isključivo na listi A strogo definisano za indikacije neregulisane šećerne bolesti, odnosno dijabetes melitus tipa 2.

'- Oni ostaju na toj listi za pacijente koji su ih do sada imali, dijabetes tip 2, dijabetes melitus tip 2, ali novo je da ovi lekovi sada mogu uz recept da se kupe - kazao je ministar.

Dodao je da je jedan od tih lekova do sada bez recepta koštao 4.457, a od danas sa receptom 2.228 dinara, dok je drugi lek bez recepta koštao 4.561 dinar, a od danas sa receptom 2.280 dinara.

Naveo je da su u drugoj grupi oralni antikoagulansi i da će građani dobiti 16 lekova za antikoagulantnu terapiju koji mogu da se koriste kao prevencija moždanog udara, prevencija sistemske embolije kod pacijenata sa nevalvularnim aritmijama, kod pacijenata koji imaju povišen pritisak i prisutne faktore rizika.

Lončar je rekao da je puna cena jednog od tih lekova 2.114 dinara, a od danas sa receptom košta 634 dinara, dok lek koji bez recepta košta 3.674 dinara sada sa receptom pacijent plaća 1.102 dinara.

Premijer Đuro Macut izjavio je danas da, merom pojeftinjenja i smanjenjem troškova za lekove, država nastavlja da vodi računa o građanima i da ih obezbeđuje najsavremenijim lekovima po najpovoljnijim mogućim cenama u ovom trenutku.

Kardiolog Marija Polovina navela je da u Srbiji ima oko 80. 000 obolelih od srčane slabosti, a oni, kako kaže, spadaju u grupu najugroženijih kardiovaskularnih bolesnika koji imaju i najviši morbiditet i mortalitet.

- Uključivanjem ovih lekova, to su empagliflozin i dapagliflozin, upotpunjuje se savremena terapija srčane slabosti. Ovim uključenjem bivaju pokrivena sva četiri stuba savremene terapije i ono što je vrlo značajno - primenom ovih lekova, zajedno sa ostalim terapijskim principima, može da se postigne značajno sniženje rizika od smrti, rizika od pogoršanja bolesti koje zahteva bolničko lečenje i poboljšanje kvaliteta života i tolerancije napora kod bolesnika sa srčanom slabošću - kazala je Polovina.

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