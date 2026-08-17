KARTE U PRODAJI: Evo koliko koštaju ulaznice za Zvezda - Plzenj

Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je da je danas na blagajnama stadiona "Rajko Mitić" u Beogradu počela prodaja ulaznica za prvi meč plej-ofa kvalifikacija za Ligu Evrope protiv Viktorije Plzenj.

FOTO: N. Skenderija

Zvezda je podsetila da je pre nekoliko dana počela onlajn prodaja karata za utakmicu sa Viktorijom, koja će biti odigrana u četvrtak od 20 časova na stadionu "Rajko Mitić".

- Svi zainteresovani zvezdaši koji žele da pruže podršku crveno-belima, karte mogu obezbediti onlajn putem, dok će na blagajnama stadiona 'Rajko Mitić' kupovina biti moguća od ponedeljka do srede u periodu od 10 do 18 časova, kao i na dan meča od 12 sati, pa sve do početka utakmice - navodi se na sajtu beogradskog kluba.

Cena ulaznice za severnu tribinu za meč sa Viktorijom iznosi 600 dinara. Karta za istočnu tribinu košta 1.000 dinara, za zapadnu tribinu 1.200, a za tribinu "Siniša Mihajlović" - 2.400.