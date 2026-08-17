VELIKO POJAČANJE ZA CRVENO-BELE: Reprezentativac Švajcarske potpisao!

Švajcarski fudbalski reprezentativac Remo Frojler potpisao je ugovor sa Olimpijakosom, saopštio je danas grčki klub.

Hesham Elsherif / AFP / Profimedia

Detalji ugovora nisu objavljeni.

Frojler (34) je prethodne tri sezone igrao za Bolonju, a pre toga je bio član Notingem Foresta, Atalante, Lucerna, Vintertura i Grashopersa. On je prošle sezone odigrao 40 mečeva za Bolonju.

Frojler je igrao za reprezentaciju Švajcarske na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu, koje je održano u SAD, Kanadi i Meksiku. Za nacionalni tim je u dosadašnjoj karijeri nastupio na ukupno 94 utakmice i 11 puta se upisao u listu strelaca.

