Fudbal

VELIKO POJAČANJE ZA CRVENO-BELE: Reprezentativac Švajcarske potpisao!

Filip Milošević

17. 08. 2026. u 12:11

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Švajcarski fudbalski reprezentativac Remo Frojler potpisao je ugovor sa Olimpijakosom, saopštio je danas grčki klub.

ВЕЛИКО ПОЈАЧАЊЕ ЗА ЦРВЕНО-БЕЛЕ: Репрезентативац Швајцарске потписао!

Hesham Elsherif / AFP / Profimedia

Detalji ugovora nisu objavljeni.

Frojler (34) je prethodne tri sezone igrao za Bolonju, a pre toga je bio član Notingem Foresta, Atalante, Lucerna, Vintertura i Grashopersa. On je prošle sezone odigrao 40 mečeva za Bolonju.

Frojler je igrao za reprezentaciju Švajcarske na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu, koje je održano u SAD, Kanadi i Meksiku. Za nacionalni tim je u dosadašnjoj karijeri nastupio na ukupno 94 utakmice i 11 puta se upisao u listu strelaca. 
 

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