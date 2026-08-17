VELIKO POJAČANJE ZA CRVENO-BELE: Reprezentativac Švajcarske potpisao!
Švajcarski fudbalski reprezentativac Remo Frojler potpisao je ugovor sa Olimpijakosom, saopštio je danas grčki klub.
Detalji ugovora nisu objavljeni.
Frojler (34) je prethodne tri sezone igrao za Bolonju, a pre toga je bio član Notingem Foresta, Atalante, Lucerna, Vintertura i Grashopersa. On je prošle sezone odigrao 40 mečeva za Bolonju.
Frojler je igrao za reprezentaciju Švajcarske na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu, koje je održano u SAD, Kanadi i Meksiku. Za nacionalni tim je u dosadašnjoj karijeri nastupio na ukupno 94 utakmice i 11 puta se upisao u listu strelaca.
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