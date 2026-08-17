CENE PRISTUPAČNE, ALI... Srbin upozorava sve koji planiraju odmor ovde
DRAČ je i ovog leta među destinacijama koje turisti iz Srbije rado biraju, a svoje iskustvo nakon sedam dana boravka u ovom albanskom letovalištu podelio je nedavno i Srbin Marko.
On je u Fejsbuk grupi "Letovanje u Albaniji" napisao da je sa suprugom i troje dece u Draču proveo nedelju dana. Posebno je opisao smeštaj, plaže, cene, ali i ono što mu se tokom boravka nije dopalo.
Kako navodi, bili su smešteni u veoma prostranom studiju sa bračnim krevetom i dva odvojena ležaja, kuhinjom i kupatilom u kojem je uvek bilo vode. Uz to, smeštaj je imao obezbeđen parking u hladu. Sve to su plaćali 35 evra po noćenju.
Kada je reč o moru, Marko navodi da je u Draču ono veoma plitko i mutno zbog sitnog peska, ali da se situacija menja već na oko 20 metara od obale, gde više nema tog problema.
Porodica je, tokom boravka, otišla i na Kalmit plažu na severu Drača. Tamo, prema Markovom iskustvu, dubina počinje dosta ranije nego na plažama bliže gradu. Plaža je udaljena oko 10 kilometara od centra, zbog čega savetuje da se do nje ide automobilom, a kao prednost navodi i to što tamo ima parkinga koji se ne plaća.
"Parking je inače ogroman problem"
Obišli su i druge, udaljenije plaže, ali im je upravo tada jedan problem posebno zagorčao obilazak.
- Parking je inače ogroman problem. Ukoliko tražite smeštaj obavezno sa parkingom, upozorio je Marko.
Kako je naveo, dva dana su automobilom išli na udaljenije plaže i "pogubili živce" dok nisu pronašli mesto za parkiranje.
Cene u Draču ga prijatno iznenadile
Sa druge strane, cene u Draču su ga prijatno iznenadile. Marko ih je ocenio kao "izuzetno pristupačne". Ni sporazumevanje, prema njegovom iskustvu, nije predstavljalo problem. Engleski jezik funkcioniše, naročito kada je reč o mlađoj populaciji.
Ipak, jedna stvar mu je posebno pokvarila utisak o gradu - higijena.
- Jedino što me razočaralo je higijena grada. Kontejneri puni, kipi iz njih a na ulici naletiš na kontejner na svakih sto metara, nema korpi nigde pa svi uglavnom bacaju smeće po ulici, dodao je.
Ni saobraćaj mu se nije dopao, a stanje u gradu opisao je vrlo slikovito: "Saobraćaj je haos, po principu: ko koga zaj***", napisao je Marko.
Uprkos tome, tokom sedam dana u Draču nisu imali nikakvih problema.
Važni saveti za one koje putuju automobilom
Što se tiče samog puta, odnosno odlaska i povratka, Marko je izdvojio nekoliko važnih saveta za sve koji u Drač planiraju da krenu automobilom.
- Velika napomena: nikako ne slušati navigaciju i krenuti severnom obilaznicom oko Drača, napisao je Marko, objašnjavajući da ga je navigacija upravo tamo odvela.
Kako navodi, put preko severne obilaznice je, "blago rečeno, katastrofa". Za oko 30 kilometara putovanja trebalo im je sat i po vremena, a potom su izašli na autoput u Tirani i prošli kroz centar grada. Zbog toga savetuje da se u povratku koristi put kojim se došlo.
Skrenuo pažnju i na gorivo
- U Albaniji je, verovali ili ne, skuplje gorivo nego kod nas, naveo je.
Putarine u Albaniji su ih, kako je napisao, na ulasku koštale pet evra, a na izlasku 2,5 evra, dok je u povratku bilo obrnuto.
(Srbija Danas)
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