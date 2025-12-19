NAGRADNA IGRA: OSVOJITE DO 100 GRAMA U ZLATU I VREDNE NAGRADE

Učestvujte u slot turnirima do 14. 1. 2026. i osetite pravu zlatnu groznicu!

Foto: Promo

Praznici su idealna prilika da testirate svoju sreću, a promocija Zagrizi zlato u AdmiralBet-u donosi vam upravo to: čak četiri uzbudljiva nedeljna turnira, u kojima će biti podeljeno ukupno 500 nagrada u zlatnim polugama i bonusima!

Od 18. 12. 2025. do 14. 1. 2026. svi učesnici koji igraju odabrane slot igre imaju šansu da aktiviraju točak sreće, sakupljaju poene i osvajaju vredne nagrade. Na vrhu svake nedeljne rang liste nalaze se zlatne poluge do 100 grama, ali šansu imaju i oni sa nižim plasmanom, jer se 25 zlatnih pločica od 1 grama deli nasumično tokom svakog turnira.

Na turnirima tokom 1. i 3. nedelje, točak sreće se aktivira na svakih 400 spinova uz minimalni ulog od 20 dinara i donosi poene za rang listu ili instant nagradu, odnosno zlatnu pločicu od 1 gram. U zavisnosti od visine opklade, čeka vas između 10 i 10.000 poena. U 2. i 4. nedelji, točak se automatski aktivira kada ukupna vrednost opklade dostigne 20.000 dinara, a jedno okretanje donosi između 10 i 1.000 poena ili 1 gram zlata.

Ukupno će biti podeljeno 200 zlatnih i 300 bonus nagrada. Pored nasumičnih nagrada, 100 je rezervisano za najbolje rangirane igrače svake nedelje, i to za:

1. mesto : Zlatna poluga od 100g

2. mesto: Zlatna poluga od 50g

3. mesto: Zlatna poluga od 20g

4–24. mesto: Zlatne pločice od 10g do 2g

25–100. mesto - Od 30.000 do 5.000 bonusa za slot

Ne propustite priliku da možda baš vi zagrizete zlato ! Ukoliko već niste, registrujte se odmah na AdmiralBet.rs , započnite igru i preuzmite Bonus dobrodošlice do 10.000 dinara bez depozita, do 300% bonusa na prvi depozit i 5 dana besplatne igre.