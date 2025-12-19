SKORO 50.000 STUDENATA DOBILO POVRAĆAJ ŠKOLARINE: Oglasilo se Ministarstvo prosvete

DO sada je 49.911 samofinansirajućih studenata dobilo sredstva na ime povraćaja 50 odsto plaćene školarine za školsku 2024/2025. godinu, saopštilo je Ministarstvo prosvete.

Foto: D. Milovanović

Ministarstvo prosvete je danas, na osnovu podataka dostavljenih od visokoškolskih ustanova, izvršilo isplatu pokrića 50 odsto troškova po osnovu ukupnog iznosa plaćene školarine u školskoj 2024/2025. godini za još 1.161 studenta koji imaju otvoren račun kod Banke Poštanska štedionica uz izdatu Studentsku karticu u ukupnom iznosu od 42.585.237,92 dinara.

Imajući u vidu da zbog zakonskih ograničenja poslednja isplata pokrića 50 odsto plaćene školarine za 2024/2025. godinu može biti 26. decembra 2025. godine, kao i da su probijeni svi utvrđeni i odlagani rokovi za postupanje visokoškolskih ustanova, Ministarstvo prosvete produžilo je rok u kom ustanove moraju da sve ispravke podataka o plaćenim školarinama dostave preko JISP-a do 23. decembra 2025. godine u 12 časova.

Kako je istaknuto u saopštenju, u suprotnom se studentu neće moći izvršiti povraćaj 50 odsto plaćene školarine za 2024/2025. godinu.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju predviđa da studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika, ako su državljani Republike Srbije, ostvaruju pravo na pokriće 50 odsto svojih troškova po osnovu referentne školarine koju su platili u tekućoj školskoj godini, da pravo na pokriće troškova student ostvaruje po osnovu ukupnog iznosa plaćene školarine, za svaku godinu studija koju je student prvi put upisao, odnosno za sve predmete koje je student prvi put upisao, kao i da pravo na pokriće troškova student može ostvariti samo za jedan studijski program na istom stepenu studija.

U narednoj, 2026. godini, vršiće se isplata sredstava samofinansirajućim studentima upisanim na studijske programe koje realizuju visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, po osnovu pokrića 50 odsto troškova iznosa plaćene školarine u školskoj 2025/2026. godini za prvi put upisane predmete, u rokovima propisanim Zakonom o visokom obrazovanju, odnosno u dve rate i to u aprilu i septembru.

(Tanjug)