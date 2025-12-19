"TO NISU BEZBEDNOSNE GARANCIJE, VEĆ VOJNO OSVAJANJE UKRAJINE" Lavrov o "mirovnim snagama" EU
MOSKVA je zabrinuta zbog "bezbednosnih garancija za Kijev" o kojima se raspravlja u Evropskoj uniji, rekao je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov na konferenciji za novinare nakon sastanka sa egipatskim kolegom Badrom Abdelatijem.
- Bezbednosne garancije pretpostavljaju stvaranje multinacionalnih snaga za Ukrajinu, predvođenih Evropom. To jest, ne govorimo toliko o bezbednosnoj garanciji, koliko o još jednom pokušaju, prilično drskom, da se sprovede vojno osvajanje ukrajinske teritorije kao odskočne daske za stvaranje pretnji Ruskoj Federaciji. I ne samo za stvaranje pretnji - rekao je Lavrov.
Dodao je da snage raspoređene na ukrajinskoj teritoriji navodno treba da pomognu u obnavljanju Oružanih snaga Ukrajine, u obezbeđivanju kontrole nad vazdušnim prostorom zemlje, u osiguravanju pomorske bezbednosti, a takođe i sprovođenju operacija unutar Ukrajine na kopnu.
On je napomenuo i da su evropski lideri već dali brojne izjave u kojima hvale "dostignuća", kako ih oni karakterišu, nakon konsultacija o ovom pitanju.
- Dozvolite mi da vas podsetim da se zalažemo za kolektivne bezbednosne garancije zasnovane na principima koji su više puta odobreni na najvišem nivou u okviru OEBS-a - objasnio je ruski ministar.
- U ovom radu (na rešavanju ukrajinske krize) sa Amerikancima, osećamo podršku globalne većine, želim to još jednom da naglasim - zaključio je Lavrov.
(RT Balkan)
Preporučujemo
ORBAN OPLEO PO ZAPADU: "EU radi isto što i nacistička Nemačka!“
19. 12. 2025. u 18:25
POZNATI ZLATAR ZVERSKI UBIJEN: Pronađen mrtav u stanu, ceo grad na nogama (FOTO)
19. 12. 2025. u 18:05
DžEJ DI VENS POTPUNO ZATEČEN: Dobio nenadanu podršku za predsedničke izbore 2028. godine
19. 12. 2025. u 18:00
ŠTA SE OVO DEŠAVA U BRISELU? EU ubeđuje Belgiju da prihvati plan koji bi razbesneo Rusiju, vode se razgovori van glavne sale samita
EVROPSKA komisija i Belgija trenutno vode intenzivne razgovore van glavne sale samita kako bi usaglasile najosetljivije delove plana Evropske unije za korišćenje 210 milijardi evra zamrznute ruske imovine u korist Ukrajine, reklo je za Politiko pet diplomata i zvaničnika EU upoznatih sa tokom pregovora.
18. 12. 2025. u 16:38
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
VIDITE SNIMAK - ŠUTIRAJU GA: Vujadin Savić napadnut u Beogradu - usred tržnog centra (VIDEO)
BIVŠI fudbaler Crvene zvezde navodno je napadnut u jednom tržnom centru u Beogradu.
18. 12. 2025. u 22:08
Komentari (0)