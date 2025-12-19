Svet

"TO NISU BEZBEDNOSNE GARANCIJE, VEĆ VOJNO OSVAJANJE UKRAJINE" Lavrov o "mirovnim snagama" EU

Marija Stevanović

19. 12. 2025. u 15:59

MOSKVA je zabrinuta zbog "bezbednosnih garancija za Kijev" o kojima se raspravlja u Evropskoj uniji, rekao je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov na konferenciji za novinare nakon sastanka sa egipatskim kolegom Badrom Abdelatijem.

Foto: Profimedia

- Bezbednosne garancije pretpostavljaju stvaranje multinacionalnih snaga za Ukrajinu, predvođenih Evropom. To jest, ne govorimo toliko o bezbednosnoj garanciji, koliko o još jednom pokušaju, prilično drskom, da se sprovede vojno osvajanje ukrajinske teritorije kao odskočne daske za stvaranje pretnji Ruskoj Federaciji. I ne samo za stvaranje pretnji - rekao je Lavrov.

Dodao je da snage raspoređene na ukrajinskoj teritoriji navodno treba da pomognu u obnavljanju Oružanih snaga Ukrajine, u obezbeđivanju kontrole nad vazdušnim prostorom zemlje, u osiguravanju pomorske bezbednosti, a takođe i sprovođenju operacija unutar Ukrajine na kopnu.

On je napomenuo i da su evropski lideri već dali brojne izjave u kojima hvale "dostignuća", kako ih oni karakterišu, nakon konsultacija o ovom pitanju.

- Dozvolite mi da vas podsetim da se zalažemo za kolektivne bezbednosne garancije zasnovane na principima koji su više puta odobreni na najvišem nivou u okviru OEBS-a - objasnio je ruski ministar.

- U ovom radu (na rešavanju ukrajinske krize) sa Amerikancima, osećamo podršku globalne većine, želim to još jednom da naglasim - zaključio je Lavrov.

(RT Balkan)

