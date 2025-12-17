CENA SREBRA PREMAŠILA REKORDNIH 65 DOLARA PO UNCI: Investitori traže alternativnu imovinu
CENA srebra danas je skočila na rekordni nivo iznad 65 dolara po unci, jer je izveštaj o zaposlenosti u Sjedinjenim Američkim Državama podstakao investitore da traže alternativnu imovinu.
Podaci o radu u SAD za novembar pokazali su da je stopa nezaposlenosti porasla na 4,6 odsto, što je najviše od 2021. godine, iako je broj zaposlenih porastao više nego što se očekivalo, objavio je danas Trejding ekonomiks.
Cena srebra je porasla za skoro 130 odsto od početka godine, pored ostalog i zbog smanjenja zaliha i velike maloprodajne i industrijske potražnje, posebno iz sektora solarne energije, električnih vozila i centara podataka u razvoju.
S druge strane, proizvodnja u rudnicima već više puta nije uspela da prati potrošnju, stvarajući strukturni deficit.
Taj manjak se manifestovao u tržišnim procesima, što je pojačalo kupovinu i podiglo cene na nove maksimume.
Porast proizvodnje u rudnicima jedan je od načina za obuzdavanje rasta cena, ali za sada su fizička nestašica i velika institucionalna potražnja glavni razlozi poskupljenja ovog plemenitog metala.
(Sputnjik)
