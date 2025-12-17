HITNO SE POVLAČI IZ PRODAJE OMILJENI KEKS: Upozorava se na opasnost od cijanida
DRŽAVNI inspektorat Republike Hrvatske obavestio je potrošače o opozivu proizvoda - pečeni slatki keks sa bademom amaretti, sapori u pakovanju od 175 grama.
Kako se navodi u obaveštenju proizvod se povlači usled povišenog nivoa cijanovodonične kiseline.
Iz prodaje se povlače proizvodi sa sledećim oznakama: najbolje upotrebiti do: 18.03.2026. (Lot L 355077 2), 02.05.2026. (Lot L355122 1), 04.07.2026. (Lot L 355185 2), 25.08.2026. (Lot L355237 1), 03.09.2026. (Lot L 355246 1), 20.10.2026. (Lot L 355293 1),.
Proizvod nije u skladu sa Uredbom (EZ) br. 178/2002 Evropskog parlamenta i Saveta od 28. januara 2002. o utvrđivanju opštih načela i uslova zakona o hrani, osnivanju Evropske agencije za bezbednost hrane, kao i utvrđivanju postupaka u oblastima bezbednosti hrane.
Više detalja o povlačenju proizvoda može se pronaći i na veb-stranici subjekta.
Cijanovodonična kiselina u narodu poznatija i kao cijanid je izuzetno jak otrov. Ona se prirodno nalazi u gorkim bademima, košticama kajsije, breskve i šljive. Amaretti keks se pravi od badema (ili ekstrakta koštica), i ako se ne obradi pravilno ili se koristi pogrešna vrsta badema, nivo ove kiseline može biti opasan po zdravlje, zbog čega je proizvod i povučen.
Podaci o proizvodu
Zemlja porekla: Italija
Proizvođač: Colussi S.p.A., Milan, IT
Maloprodaja: NTL d.o.o., Soblinec, Hrvatska
(Telegraf Biznis)
