OVDE NIKAKO NE KUPUJTE: Pronađeni teški metali u porcelanskim šoljama iz Srbije
REZULTATI ispitivanja pokazali su prekomernu migraciju teških metala olova i kadmijuma iz keramičkih šolja sa tržišta Srbije.
Ova informacija saopštena je danas iz organizacije Alternativa za bezbednije hemikalije - ALHem iz Srbije i Arnika iz Češke.
Prema najnovijem izveštaju tih organizacija "Gutljaj koji teže pada", rezultati su pokazali da od ukupno 30 testiranih šolja, njih 5 (17 odsto) nije ispunilo zahteve važećeg Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet.
Kod dva uzorka dokazane se nedozvoljene vrednosti migracije olova i kadmijuma, kod dva uzorka samo olova i kod jednog jednog uzorka samo kadmijuma.
U nekoliko slučajeva, vrednosti migracije olova bile su desetine puta veće od maksimalno dozvoljenih. Olovo i kadmijum potiču prevashodno od pigmenata boja koje se koriste za bojenje i dekorisanje predmeta od keramike.
Keramičke šolje su kupljene u prodavnicama širokog asortimana, specijalizovanim prodavnicama za opremanje domaćinstva, knjižarama, suvenirnicama, kineskim radnjama, zanatsko-umetničkoj radionici, ali i online sa popularnih platformi i putem Instagram naloga prodavca.
Laboratorijska ispitivanja obavio je Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" tokom avgusta i septembra 2025. godine, akreditovanom metodom.
Jedan od velikih izazova predstavlja online prodaja, kao što je kupovina putem platformi u kojem se posluje bez uvoznika i proizvod dostavlja direktno fizičkom licu, kao i kupovina putem društvenih mreža, najčešće Instagram naloga, postaje sve veći problem na globalnom nivou, uključujući EU i domaće tržište.
Proizvodi koji se prodaju ovim putem, zaobilaze propisane kontrole i vrlo često su kanal za prodaju nebezbednih proizvoda, što zahteva posebnu pažnju nadležnih organa.
Građanima se preporučuje da izbegavaju keramičke šolje koje su dekorisane naročito jakim bojama na unutrašnjoj površini i na spoljašnjoj površini do samog ruba i da ne koriste oštećene šolje, niti one koje su promenile boju posle nekoliko pranja.
Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta "Edukacija mladih za ekološki odgovornu Srbiju", uz finansijsku podršku Programa za promociju tranzicije Ministarstva spoljnih poslova Češke Republike.
(Blic)
