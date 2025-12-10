TAJKUNSKI DANAS PRIZNAO: Vučić i vlada su se veoma odgovorno spremili i u Srbiji nema nikakvih problema sa gorivom!
TAJKUNSKI Danas morao je priznati istinu - u Srbiji nema problema kojima su se istinski nadali!
Naime, Danas je objavio u svom tekstu da su se Aleksandar Vučić i Vlada Srbije dobro organizovali i da nema nestašice goriva u Srbiji.
Kako su istakli u svom tekstu snabdevanje gorivom se odvija nesmetano i građani ne osećaju nikakve posledice.
Takođe se u tekstu podseća da je proteklo više od dva meseca od kako su SAD uvele sankcije NIS-u.
Preporučujemo
ZARATILI BAKIĆ I ĐILAS: Opšta svađa među blokaderima
10. 12. 2025. u 12:03
VELIKO UPOZORENjE VUČIĆA: Za godinu i po dana suočićemo se sa velikim ratom, niko više ne želi da sluša drugu stranu
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, na forumu "GLOBSEC BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori", da više nema racionalnosti u međunarodnoj politici i da se uskoro sprema veliki sukob.
09. 12. 2025. u 20:57
NOVO REŠENjE ZA UKRAJINU: Evropa pravi plan u slučaju da se SAD povuku iz konflikta
EVROPSKE diplomate pripremaju scenario podrške Ukrajini u slučaju povlačenja SAD iz konflikta, prenosi Blumberg, pozivajući se na izvore.
07. 12. 2025. u 13:19
Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.
07. 12. 2025. u 11:41
Komentari (0)