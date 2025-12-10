Politika

TAJKUNSKI DANAS PRIZNAO: Vučić i vlada su se veoma odgovorno spremili i u Srbiji nema nikakvih problema sa gorivom!

В.Н.

10. 12. 2025. u 09:13

TAJKUNSKI Danas morao je priznati istinu - u Srbiji nema problema kojima su se istinski nadali!

Naime, Danas je objavio u svom tekstu da su se Aleksandar Vučić i Vlada Srbije dobro organizovali i da nema nestašice goriva u Srbiji.

Kako su istakli u svom tekstu snabdevanje gorivom se odvija nesmetano i građani ne osećaju nikakve posledice.

Takođe se u tekstu podseća da je proteklo više od dva meseca od kako su SAD uvele sankcije NIS-u. 

