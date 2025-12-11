Svet

SUKOB NAM JE PRED VRATIMA Rute upozorava: Mi smo sledeća meta Rusije

Марија Стевановић
Marija Stevanović

11. 12. 2025. u 15:46 >> 16:40

RUSIJA bi mogla da bude spremna da upotrebi vojnu silu protiv NATO-a u narednih pet godina, smatra generalni sekretar NATO-a Mark Rute.

Foto Tanjug/AP/Alex Brandon

- Sa ekonomijom koja je u potpunosti orijentisana na vođenje rata, Rusija bi mogla da bude spremna da upotrebi vojnu silu protiv NATO-a u narednih pet godina - kazao je on tokom boravka u Berlinu.

Prema njegovim rečima, vreme nije na strani Alijanse u njenom suprotstavljanju Rusiji.

- Plašim se da se mnogi previše opuštaju i da ne osećaju koliko je situacija zapravo alarmantna - naveo je generalni sekretar NATO-a i dodao:

- Moramo da pređemo na ratni način razmišljanja. Ukrajina mora imati ono što joj je potrebno da se odbrani. Rusija gubi 1.200 vojnika dnevno. Ako je Putin spreman da žrtvuje obične Ruse na ovaj način, šta je spreman da nam uradi? - rekao je Rute.

On navodi da je osamdeset procenata kritičnih komponenti u ruskim dronovima i raketama proizvodi se u Kini i da je Kina spasilačka slamka za ruski rat.

- Rusija bi mogla biti spremna da upotrebi vojnu silu protiv NATO-a u roku od pet godina - naveo je on i dodao: - Sukob nam je pred vratima. Moramo biti spremni na razmere rata koje su naši bake i deke i pradeke izdržali.

