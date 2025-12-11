NE PLAŠE SE SAMO ARNAUTOVIĆA: Još jedan Zvezdin Austrijanac brine Šturm (FOTO)

FUDBALSKI klub Crvena zvezda gostuje Šturmu u Gracu, a neće samo Marko Arnautović biti na skeneru domaće javnosti.

Jedan od najboljih napadača Austrije, Marko Arnautović od ove sezone nastupa u Crvenoj zvezdi, oči tamošnje javnosti posebno su uprte u njega, ali i još jednog Zvezdinog Austrijanca.

Arnautović je trenirao juče, očekuje se da bude u timu danas, zbog povrede aduktora bio je van terena, a čak i da ne bude na terenu biće jedan predstavnik domaće zemlje u crveno-belom dresu, reč je o Tomašu Handelu.

Dvadesetpetogodišnji Portugalac austrijskih korena letos je stigao iz Vitorije Gimaraeš u Beograd, gde je brzo uspeo da se ustali u prvom timu. Bio je u sastavu za sva pet kola Lige Evrope.

Zanimljivo je da korene vuče preko babe i dede. Hendl ima dvojno državljanstvo, a iako je nastupao za portugalsku reprezentaciju FS Austrije pokušava da pronađe pravne mogućnosti kako bi promenio državljanstvo i zaigrao za Austriju.

