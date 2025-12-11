OPREZ I ZBOG NAFTE: Narodna banka Srbije zadržala referentnu kamatnu stopu na nivo od 5,75 odsto

Izvršni odbor Narodne banke Srbije je na današnjoj sednici zadržao referentnu kamatnu stopu na nivou od 5,75 odsto, kao i na nepromenjenim nivoima kamatne stope na depozitne (4,5 odsto) i kreditne olakšice (7,0 odsto), objavila je centralna banka.

Foto Arhiva

Izvršni odbor je imao u vidu ostvarenu i očekivanu inflacij, ali i faktore iz domaćeg i međunarodnog okruženja koji utiču na njeno kretanje.

Posle smanjenja inflacije u Srbiji u septembru i oktobru na 2,9 i 2,8 odsto međugodišnje, Izvršni odbor očekuje da će ona nastaviti da se kreće oko centralne vrednosti cilja do marta naredne godine, dok traje Uredba, kojom su ograničene trgovinske marže u veletrgovini i maloprodaji. Nastavak kretanja inflacije u granicama cilja od tri plu 1,5 odsto očekuje se i nakon prestanka važenja ove uredbe, sve do kraja 2026. zbog najavljenog donošenja sistemskih zakona kojima će se sprečiti nepoštene trgovačke prakse, zatim popuštanje troškovnih pritisaka iz međunarodnog okruženja, kao i dolazak nove poljoprivredne sezone, pod uslovom da bude bolja od ovogodišnje.

U suprotnom smeru će delovati rast raspoloživog dohotka za potrošnju i niska baza iz septembra ove godine.

- Ipak, ni po osnovu rasta raspoloživog dohotka za potrošnju ne očekujemo veće inflatorne pritiske, jer će rast zarada biti praćen i rastom produktivnosti, dok su mere Narodne banke Srbije za podsticaj kreditne aktivnosti prema građanima s nižim primanjima odmerene tako da ne izazovu prekomeran kreditni rast, koji bi mogao da se negativno odrazi na cenovnu i finansijsku stabilnost - navedeno je u saopštenju NBS.

Izvršni odbor ističe da NBS podršku privrednom rastu pruža održanom relativnom stabilnošću deviznog kursa i obezbeđenim povoljnijim uslovima kreditnog finansiranja, zahvaljujući efektima prethodnog ublažavanja monetarne politike, izmenama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, merama za povoljnije zaduživanje građana s nižim primanjima, kao i mladih za kupovinu prve nepokretnosti.

Kako je navedeno, sve to je rezultiralo dvocifrenim međugodišnjim rastom kreditne aktivnosti prema privredi i stanovništvu, koji je u oktobru dostigao 13,1 odsto.

Izvršni odbor u obrazloženju svoje odluke naglašava da je i dalje neophodan pojačan oprez u vođenju monetarne politike, s obzirom na to da međunarodno okruženje ostaje složeno i nestabilno.

Više carine, jačanje protekcionizma i još uvek neizvesne globalne trgovinske politike, uz izražene geopolitičke tenzije, nastavljaju da uslovljavaju kretanja na svetskim robnim i finansijskim tržištima, čineći ih izrazito volatilnim i umanjuju investiciono i potrošačko poverenje u brojnim zemljama.

Istovremeno, geopolitičke tenzije i rast protekcionizma mogu direktno uticati na proizvodnju i izvoz domaće prerađivačke industrije, naročito u segmentu prerade nafte i proizvodnje osnovnih metala.

Pored toga, Izvršni odbor je imao u vidu i aktuelnu situaciju u vezi s proizvodnjom u rafineriji nafte i rizike koji su trenutno prisutni ako se u kratkom roku ne nađe rešenje koje će omogućiti nastavak proizvodnje.

Kada su u pitanju odluke o monetarnoj politici vodećih centralnih banaka, Sistem federalnih rezervi je, u skladu s očekivanjima, nastavio da smanjuje svoje osnovne kamatne stope, kako bi se pružila podrška tržištu rada.

Suprotno tome, očekuje se da će Evropska centralna banka zadržati visinu svojih osnovnih kamatnih stopa barem do kraja naredne godine, jer se procenjuje da je dostignut cilj za inflaciju.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, međugodišnji rast bruto domaćeg proizvoda u trećem tromesečju iznosio je dva odsto, koliko je iznosila i preliminarna procena. Struktura tog rasta bila je u skladu sa očekivanjima Narodne banke Srbije, a rast je bio vođen sektorima usluga i industrijom, dok je aktivnost u građevinarstvu nastavila da se smanjuje.

Industrijska proizvodnja u Srbiji tokom oktobra bila je pod uticajem smanjene proizvodnje električne energije, a u okviru prerađivačke industrije i smanjene proizvodnje naftnih derivata i povezanih grana, dok je rast nastavljen u oblastima proizvodnje motornih vozila i gume i plastike, što je rezultat prethodnih investicija u automobilsku industriju.

Na slabiju ekonomsku aktivnost od očekivane u dosadašnjem toku godine odražava se smanjeno investiciono i potrošačko poverenje usled prolongirane globalne neizvesnosti i društveno-političkih dešavanja u zemlji, dok u suprotnom smeru deluje rast raspoloživog dohotka.

Izvršni odbor očekuje rast bruto domaćeg proizvoda na nivou 2025. od 2,1 odsto, dok bi naredne godine trebalo da ubrza na 3,5 odsto, uz pozitivan doprinos i potrošnje i investicija u osnovna sredstva.

Ipak, moguća ograničenja u proizvodnji i izvozu nafte i osnovnih metala naredne godine, uz jače efekte trgovinskih i geopolitičkih tenzija na potrošačko i investiciono poverenje, za posledicu bi mogli imati i niži rast od projektovanog.

Izvršni odbor će nastaviti da prati i analizira trendove na domaćem i međunarodnom tržištu i da odluke o budućoj monetarnoj politici donosi od sastanka do sastanka u zavisnosti od podataka koji budu pristizali, izgleda u kretanju inflacije i njenih ključnih faktora, kao i procene efekata donetih mera monetarne politike.

Istovremeno, prilikom donošenja odluka Izvršni odbor će voditi računa da se obezbedi očuvanje finansijske stabilnosti i povoljnih izgleda privrednog rasta- saopštila je NBS.