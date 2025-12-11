NAJNOVIJI PODACI: Za upis bespravnih objekata stiglo više od 81.600 prijava
ZA upis bespravnih objekata po novom zakonu "Svoj na svome", prema poslednjim podacima Republičkog geodetskog zavoda, stiglo je 81.662 prijava.
To su podaci o prijavama pristiglim do juče u 19 časova.
Prijava neupisanih objekata na osnovu Zakon o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima počela je 8. decembra i trajaće do 5. februara.
Prijave se podnose onlajn preko digitalne platforme koju je uspostavila Agencija za prostorno planiranje i urbanizam i to svojim JMBG-om i ličnom kartom, nalogom na portalu eUprava ili preko uslužnog centra lokalne samouprave, kao i u poštama širom Srbije.
(Tanjug)
