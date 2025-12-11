Ekonomija

NAJNOVIJI PODACI: Za upis bespravnih objekata stiglo više od 81.600 prijava

В. Н.

11. 12. 2025. u 09:25

ZA upis bespravnih objekata po novom zakonu "Svoj na svome", prema poslednjim podacima Republičkog geodetskog zavoda, stiglo je 81.662 prijava.

Foto: D. Milovanović

To su podaci o prijavama pristiglim do juče u 19 časova.

Prijava neupisanih objekata na osnovu Zakon o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima počela je 8. decembra i trajaće do 5. februara.

Prijave se podnose onlajn preko digitalne platforme koju je uspostavila Agencija za prostorno planiranje i urbanizam i to svojim JMBG-om i ličnom kartom, nalogom na portalu eUprava ili preko uslužnog centra lokalne samouprave, kao i u poštama širom Srbije.

(Tanjug)

