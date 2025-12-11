SVE OČI UPRTE U ARNAUTOVIĆA: Napadač Zvezde glavna tema u Austriji!
CRVENA zvezda takmičenje u Ligi Evrope nastavlja utakmicom protiv Šturma u Gracu. Glavna tema Austrijanaca je napadač crveno-belih Marko Arnautović.
Tamošnji listovi su najviše pažnje pokazali reprezentativcu i kapitenu Austrije. To ne treba da čudi s obzirom na to da će ih on predvoditi na Svetskom prvenstvu koje se 2026. godine održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.
Ističe se da će iskusni napadač odigrati prvu utakmicu u svojoj zemlji još od 2006. godine kada je nastupao za Florisdorfer. Navodi se i da će to sad uraditi u crveno-belom dresu u mnogo kvalitetnijem takmičenju.
Arnautović je ove sezone najbolji strelac Zvezde u Ligi Evrope. On je postigao dva pogotka. Mrežu rivala tresao je u remiju sa Seltikom (1:1) i pobedi nad Lilom (1:0).
Podsetimo, utakmica Šturm - Crvena zvezda igra se ovog četvrtka od 18.45 na "Merkur areni".
