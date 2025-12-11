"TO BI MI BILA KRUNA KARIJERE" Vučić o optužnici za Generalštab: Ništa od toga nećete uspeti
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obilazi proizvodni pogon fabrike za proizvodnju čeličnih komponenti i podsklopova za široku paletu kranova iz proizvodnog programa kompanije Palfinger.
Vučić je tokom obilaska fabrike, govorio o optužnici za Generalštab.
- Ja ne znam da li to postoji, ali ne mogu da sakrijem iskreni osmeh i radost. To bi mi bila kruna karijere. To bi najbolje pokazalo kako je država urušavana. Istovremeno, nikada ni protiv nijednog čoveka nije vođena takva hajka, kao protiv mene i moje porodice. Ne podižu optužnicu oni protiv mene jer sam nešto uradio loše, jer je neko naredio spolja. Ništa od toga nećete uspeti. Neću im dati priliku da gone one koji nisu ništa krivi. Ja sam taj. Šta ćete sada? Ajde, junaci, bando kriminalna, pa da narod sudi ko je kriminalac. Ne biste verovali koliko se tome radujem. Ako je istina, ja ih molim da sa tim obelodanjavanjem požure i obaveštavam ih da neće imati priliku da gone druga lica, ja ću da ih pomilujem. Sebe neću - rekao je predsednik Srbije.
BONUS VIDEO:
PRAVOSUDNI TEROR NAD MEDIJIMA: Vučićević i Vukelić za "Novosti"
Preporučujemo
PLjUJE I TUŽAKA SRBIJU PO STRANIM AMBASADAMA: Ministarka Mesarović dokosurila Ponoša
11. 12. 2025. u 15:07
SUKOB NAM JE PRED VRATIMA Rute upozorava: Mi smo sledeća meta Rusije
RUSIJA bi mogla da bude spremna da upotrebi vojnu silu protiv NATO-a u narednih pet godina, smatra generalni sekretar NATO-a Mark Rute.
11. 12. 2025. u 15:46 >> 16:40
OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.
11. 12. 2025. u 16:22
"STIGLI SRPSKI HULIGANI!" Austrijska policija plaši građane po ulicama Graca zbog navijača Zvezde
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč austrijska policija je uradila nešto nesvakidašnje.
11. 12. 2025. u 16:15
Komentari (7)