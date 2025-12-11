SAŠA OBRADOVIĆ PRED PARTIZAN: Situacija kod crno-belih nije tako loša!

VREME ja za prvi košarkaški ovosezonski večiti derbi. Crvena zvezda će gostovati Partizanu, a očekivanja pred ovaj duel izneo je trener crveno-belih Saša Obradović.

FOTO: Tanjug/ANA PAUNKOVIĆ

On je najpre govorio o treneru crno-belih, Mirku Ocokoljiću sa kojim je četiri godine radio zajedno.

- Dobro se znamo, kad četiri godine slušaš jednog čoveka verovatno mu znaš navike i filozifiju, a pitanje je kako to možeš da preneseš na druge činioce, u vidu igrača. Mirko je ozbiljan trener, sigurno zaslužuje šansu, da li u Partizanu ili nekoj dobroj sredini, može da pravi dobar posao. Ne samo kao trener, nego vaspitač, psiholog, motivator, sve u jednom. On zna da ne pričam sa drugim trenerima. Ni sam kim ne komuniciram na dan utakmice. Kao što zna koliko dobro želim njemu i njegovoj familiji - rekao je Obradović medijima u "Beogradskoj areni".

Potom je pričao o utakmici i šta može da očekuje od Partizana.

- I mi i oni smo u specifičnoj situaciji. A možda je specifičnost veća što se nas tiče, jer su samo tri igrača bili akteri derbija, uključujući i mene u odnosu na onu godinu korone, kad nije bilo navijača. Pokušavamo da se pripremimo za ono što sledi. Ne mislim da je situacija u kojoj je Partizan loša. Znamo svi šta derbi znači. Zvezda ima iskustvo od prošle godine, igrala je bolje, a izgubila je od Partizana, to je bila prekretnica što se crno-belih tiče. Ne mislim da će biti ista situacija kao protiv Bajerna, već će podrška navijača biti velika. Moramo da budemo spremni da ne reagujemo ili manje reagujemo na spoljne faktore. Uključujući sudije i njihove odluke. Ovde može da se menja kriterijum i na to moramo da budemo spremni. Važno je da u teškoj atmosferi komuniciramo dobro.

Nastavio je pohvalno da govorio o rivalu, a smatra da je najjača snaga večitog rivala spoljna linija.

- Nije tajna, Partizan ima kreaciju zahvaljujući bekovima, to je dimenzija više. Fizički su crno-beli dobri, snažno napadaju skok u napadu, moramo to da kontrolišemo, kako im ne bismo ostavljali druge šanse. Moramo da kontrolišemo kontranapade, važan faktor za bilo koju utakmicu. Partizan ima nekoliko igrača sposobnih da budu X faktor, uključujući Nika Kalatesa, koji dobro zna da poveže ekipu i ima karakter pobednika. Očekujem agresivan Partizan.

Kladionice smatraju da je klub iz Humske favorit.

- To bi trebalo da nam bude motiv. U pitanju su spoljni faktori. Pritisak bi u tom smislu onda trebalo da bude na njima, međutim, mi moramo da budemo spremni da odgovorimo na fizičkom planu. Ne zanima nas ko šta misli - zaključio je Obradović.

Utakmica Partizan - Crvena zvezda igra se u petak od 20.30, a možete da je pratite u prenosu uživo na portalu "Novosti".

