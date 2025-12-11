ONI MRZE SRBIJU: Severina - Ikona antisrpske mržnje i ustaške propaganda

Hrvatska pevačica Severina godinama vodi antisrpsku kampanju, vređa žrtve Jasenovca, slavi Oluju i otvoreno podržava radikalne pokrete protiv Srbije.

Severina Vučković već tri decenije gradi javni imidž na porukama koje vređaju Srbiju, Srbe, srpske žrtve i sve što simboliše srpski identitet. Iako se formalno bavi muzikom, njen medijski prostor retko je ispunjen umetničkim sadržajem, a mnogo češće političkim porukama koje se direktno uklapaju u radikalno-ustaške narative. Od prvih nastupa na skupovima Franje Tuđmana devedesetih godina do današnjih javnih istupa u kojima otvoreno podržava blokadere u Srbiji, Severina pokazuje kontinuitet stavova koji ne ostavljaju prostor za dilemu: Srbija joj je bila dobra samo onda kada je od nje mogla da živi, dok je u političkom smislu uvek bila protiv nje.

Od Tuđmanovih bina do uloge „aktivistkinje“ u Srbiji

Kada se prati njen javni put, jasno se vidi nit koja povezuje sve faze njenog angažmana. Pevanje na Tuđmanovim skupovima početkom devedesetih nije bilo tek estradni angažman, već jasna politička deklaracija u trenutku kada se Hrvatska oštro i nasilno odvajala od Srbije. Upravo tada se definisalo Severinino političko opredeljenje koje se, uprkos pokušaju da ga godinama prikriva glamuroznim nastupima, nikada nije promenilo.

Danas, trideset godina kasnije, potpuno neskriveno podržava blokadere u Srbiji, izgovara političke parole na koncertima i poručuje da će doći u Novi Sad „kada diktator ode sa vlasti“. To je ista politička linija, samo modernizovana, ali suštinski identična onoj koju je nosila od početka svoje karijere.

Ismevanje srpskih žrtava i relativizacija Jasenovca

Koliko je duboko njen antisrpski refleks, najbolje pokazuje način na koji govori o Jasenovcu. U jednoj od svojih izjava, pokušavajući da uvredi građane Srbije, rekla je da „žive u Jasenovcu, samo što su još živi“. Ta rečenica predstavlja jednu od najjezivijih relativizacija genocida nad Srbima u NDH i svedoči o potpunom odsustvu saosećanja prema stotinama hiljada mučenih i ubijenih. Za Severinu, Jasenovac nije mesto najvećeg stradanja srpskog naroda, već metafora za uvredu.

I dok se podsmeva srpskim žrtvama, nimalo se ne ustručava da veliča ustaške idole. Nedavni snimak sa koncerta, na kome ponosno izgovara da „voli Tompsona više nego sebe“ i započinje pesmu „Lijepa li si“, potvrđuje da se sama svrstava u simbolički prostor ekstremne ideologije iz koga nikada nije istupila. Publika koja je uglas pevala sa njom samo dodatno je pojačala poruku koju je želela da pošalje.

Lažni moral, skandali i način života bez granica

Severinin privatni život već trideset godina puni tabloide, ali ne zbog umetničkog rada nego zbog dugog niza skandala. Njen najpoznatiji javni trenutak nije pesma, album ili film, već pornografski snimak sa jahte koji ju je lansirao u orbitu popularnosti. Ljudi iz estradnog sveta godinama tvrde da je sama inicirala snimanje, kao i njegovo puštanje u javnost, kako bi stekla slavu i novac. Posledice je pretrpeo samo čovek iz snimka, dok je ona nakon toga postala najtraženije ime regiona.

U međuvremenu su se nizali porodični sukobi, fizički napad na rođenu sestru, haotični razvodi i pokušaji da se sopstvenom detetu uskrati pravo da upozna deo svog identiteta. Kada je Milan Popović krstio sina po pravoslavnim običajima, Severina je izgubila kontrolu, verbalno napala patrijarha Porfirija i pokušala da potpuno eliminiše srpski identitet iz života sopstvenog deteta. Ni to nije uradila iz majčinskog osećanja, nego iz duboko ukorenjene netrpeljivosti prema svemu što je srpsko.

Politička radikalizacija i otvoreno mešanje u unutrašnje poslove Srbije

U poslednjih nekoliko godina njena politička angažovanost prešla je u novu fazu. Na nastupima šalje parole podrške blokaderima, koristi njihov žargon, ohrabruje radikalizaciju, a njen poklič „pumpaj!“ postao je obeležje pojedinih protestnih grupa. Time što se svrstala uz ekstremne opozicione aktiviste Severina je zauzela ulogu političkog aktera, a ne više estradne zvezde.

Posebno je skandalozna njena izjava u jednoj emisiji, kada je srpski narod optužila za uništavanje Bosne, Hrvatske i izazivanje konflikata u Crnoj Gori, praktično ponavljajući propagandne narative koji Srbiju predstavljaju kao osnovni izvor svih ratova. Te reči jasno pokazuju koliko duboko ide njena potreba da Srbe označi kao kolektivne krivce, bez imalo znanja, odgovornosti ili poštovanja prema činjenicama.

Severina između Oluje i Gotovine – mitologija ustaštva kao lična inspiracija

Njen odnos prema akciji „Oluja“ i generalu Anti Gotovini najbolje pokazuje čitavu ideološku matricu. Više puta je izražavala želju da glumi njegovu suprugu u filmu u kojem se on prikazuje kao heroj, iako je vojska kojom je komandovao odgovorna za proterivanje oko 250.000 Srba iz Hrvatske.

U isti mah, srpskog generala Ratka Mladića upoređivala je sa Hitlerom, pokazujući dvostruki standard koji je tipičan za ekstremne hrvatske krugove: hrvatski zločini su heroizam, a srpski oslobodilački rat zločin. Severina se u tu logiku savršeno uklapa.

Zajednički front sa ekstremnim krugovima u regionu

Njeno političko delovanje poslednjih godina jasno je usklađeno sa narativima raznih organizacija i pojedinaca koji se profesionalno bave napadima na Srbiju. Među onima koji su stali u njenu odbranu je i Dinko Gruhonjić, čovek poznat po izjavama kojima relativizuje zločine nad Srbima i koji je javno rekao da ponosno deli ime sa Dinkom Šakićem, komandantom logora Jasenovac. Ta povezanost nije slučajna – oni deluju u istom propagandnom okviru, svako u svojoj profesiji.

Antisrpstvo kao najprofitabilniji deo karijere

Najbolje se vidi koliko joj se ovakav angažman isplati kada se pogleda vrednost ugovora koje dobija. Nastup za doček Nove godine u Sarajevu plaćen je gotovo 400.000 evra, čime je Severina nagrađena ne zbog umetničkog kvaliteta, nego zbog političke poslušnosti prema narativima koji su trenutno najprofitabilniji u delu regiona. Pljuvanje po Srbiji postalo je jedini deo njene karijere koji stabilno donosi novac, publiku i pažnju.

Severina nije umetnica već projekat

Kada se sve sabere, postaje jasno da Severina nije samo muzička zvezda niti obična javna ličnost sa kontroverznim stavovima. Ona je proizvod jednog političkog okruženja, osoba koja godinama radi na tome da Srbiju prikaže kao izvor svih zala, da srpski narod okrivi za tuđe zločine i da srpske žrtve gurne pod tepih. Njeno antisrpstvo nije hirovit ispad nego dosledna ideologija koju je usvojila još devedesetih i koju danas, bez ikakvog ustručavanja, ponavlja na svakoj bini.

Srbija joj je bila tržište, kasa i odskočna daska, ali nikada dom, nikada inspiracija i nikada zajednica. Zato je danas jasno da Severina ne mrzi samo državu, nego sve što je srpsko – i da će tu mržnju nastaviti da koristi kao jedino preostalo sredstvo za održavanje svoje karijere.