AUSTRIJSKA POLICIJA NA NOGAMA! Stigle "delije", odmah vanredne mere

Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč austrijska policija je podigla nivo bezbednosti.

U pomenutom austrijskom gradu od ranih jutarnjih sati primećene su policijske snage u značajno većem broju od uobičajenih.

Razlog?

Brojne "delije" koje su stigle, i koje se tek očekuju da dođu na ovaj meč.

Za sada nije bilo nikakvih, pa ni najmanjih problema sa Zvezdinim navijačima, koji su još dan ranije stigli, ali austrijska policija rešila je da ništa ne prepušta slučaju, pa je i podigla svoje brojno stanje.

"Delije" će se u popodnevnim satima kolektivno okupiti na centralnom gradskom trgu, odakle će zajedno otići na meč.

Podsetimo, utakmica Šturm Grac - Crvena zvezda igra se danas od 18.45 a prenos možete uživo da pratite na portalu "Novosti".

