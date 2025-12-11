AUSTRIJSKA POLICIJA NA NOGAMA! Stigle "delije", odmah vanredne mere
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč austrijska policija je podigla nivo bezbednosti.
U pomenutom austrijskom gradu od ranih jutarnjih sati primećene su policijske snage u značajno većem broju od uobičajenih.
Razlog?
Brojne "delije" koje su stigle, i koje se tek očekuju da dođu na ovaj meč.
Za sada nije bilo nikakvih, pa ni najmanjih problema sa Zvezdinim navijačima, koji su još dan ranije stigli, ali austrijska policija rešila je da ništa ne prepušta slučaju, pa je i podigla svoje brojno stanje.
"Delije" će se u popodnevnim satima kolektivno okupiti na centralnom gradskom trgu, odakle će zajedno otići na meč.
Podsetimo, utakmica Šturm Grac - Crvena zvezda igra se danas od 18.45 a prenos možete uživo da pratite na portalu "Novosti".
Ako vas zanima sport, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)
Preporučujemo
SAMO MU JE OVO TREBALO! Nikola Jokić saznao baš loše vesti
10. 12. 2025. u 16:18 >> 16:34
KATASTROFA ZA ZVEZDU! Stigle užasne vesti na Mali Kalemegdan i to pred Partizan
11. 12. 2025. u 10:46
ZVEZDA OVO NIJE OČEKIVALA! Evo šta se u crkvi desilo pred Šturm - Crvena zvezda (FOTO)
11. 12. 2025. u 13:52
MEČ SEZONE U GRACU: Pobeda vodi Zvezdu u nokaut fazu Lige Evrope!
ŠTURM Grac i Crvena zvezda ukrštaju koplja u duelu koji bi za oba tima mogao da odredi celu evropsku sezonu. Oba kluba jure mesto među najboljih 24 u Ligi Evrope, a situacija na tabeli je toliko tesna da jedan kiks sve može da promeni.
11. 12. 2025. u 07:30
ČITAV GRAD U AUSTRIJI OSTAO ZATEČEN ZBOG SRBA: Evo šta su uradile "delije" (VIDEO)
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč "delije" su se pobrinule za posebnu situaciju.
11. 12. 2025. u 13:13
KRAH - IBRAHIMOVIĆ OSTAJE BEZ NOVCA: Uložio milione u novi biznis - sve propalo
ZLATAN Ibrahimović je započeo biznis koji ne ide onako kako je planirano.
11. 12. 2025. u 11:24
Komentari (0)