Fudbal

AUSTRIJSKA POLICIJA NA NOGAMA! Stigle "delije", odmah vanredne mere

Новости онлине

11. 12. 2025. u 14:40

Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč austrijska policija je podigla nivo bezbednosti.

АУСТРИЈСКА ПОЛИЦИЈА НА НОГАМА! Стигле делије, одмах ванредне мере

FOTO: Z. Ćorović

U pomenutom austrijskom gradu od ranih jutarnjih sati primećene su policijske snage u značajno većem broju od uobičajenih.

Razlog?

Brojne "delije" koje su stigle, i koje se tek očekuju da dođu na ovaj meč.

Za sada nije bilo nikakvih, pa ni najmanjih problema sa Zvezdinim navijačima, koji su još dan ranije stigli, ali austrijska policija rešila je da ništa ne prepušta slučaju, pa je i podigla svoje brojno stanje.

"Delije" će se u popodnevnim satima kolektivno okupiti na centralnom gradskom trgu, odakle će zajedno otići na meč.

ČITAJ ČITAV GRAD U AUSTRIJI OSTAO ZATEČEN ZBOG SRBA: Evo šta su uradile "delije" (VIDEO)

Podsetimo, utakmica Šturm Grac - Crvena zvezda igra se danas od 18.45 a prenos možete uživo da pratite na portalu "Novosti".

Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)

 

