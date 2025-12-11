KAKVA DRAMA! Evo šta treba da se desi da Crvena zvezda prođe dalje u Ligi Evrope

Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 18.45 gostuju u Gracu ekipi Šturma, u utakmici šestog kola ligaške faze Lige Evropa.

FOTO: FK Crvena zvezda

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je da uprkos slabijim rezultatima u domaćem prvenstvu nema govora o odustajanju, kao i da od igrača očekuje da pokažu karakter na gostovanju Šturmu u Gracu.

- Moramo da probamo da pronađemo rešenje, a ne da odustajemo. Ja sam neko ko ne voli da odustaje. Radimo svakodnevno sa igračima, dižemo ih i pričamo. Igrači su svesni toga, pričamo, atmosfera u ekipi je dobra, igrači su dobri međusobno. Samopouzdanje pravi dobre rezultate, loši rezultati prave probleme, ali jednostavno savremeni fudbal diktira da imate puno utakmica, na svaka dva do tri dana", rekao je Milojević.

Inače, što se tiče kalkulacija Crvena zvezda bi eventualnom pobedom došla vrlo blizu nokaut runde takmičenja, odnosno, šesnaestine finala.

Sudeći po tabeli iz prošle sezone, za šesnaestinu finala drugog po važnosti međunarodnog takmičenja biće potrebno deset bodova, a crveno-beli trenutno imaju sedam. Nakon duela u Gracu, Crvenu zvezdu čekaju još okršaji sa Malmeom 22. januara u Švedskoj, te protiv Selte sedam dana kasnije u Beogradu. Deluje da se ekipa Vladana Milojevića nalazi u dobroj situaciji kada je u pitanju borba za evropsko proleće, kao i da je gostovanje u Gracu odlična šansa da se taj cilj maltene ostvari.

Moguće je, ipak, da bodovna granica iz prošle sezone bude pomerena, pa bi za narednu rundu moglo da bude potrebno i 11 bodova. Dakle, Beograđanima će osim eventualnog trijumfa u večerašnjem duelu biti potreban još neki bod, a šansa za to svakako postoji u poslednja dva kola, protiv Malmea u Švedskoj i protiv Selte u Beogradu.

Zvezda bi, u slučaju dobrih rezultata u poslednja tri kola, mogla da razmišlja možda čak i o direktnom plasmanu u osminu finala. Prošle sezone osmoplasirani tim imao je 14 bodova, a moguće je da ove sezone granica bude pomerena na 15 ili više. Trenutno, osmoplasirani Porto ima deset bodova, što je pokazatelj da će za osminu finala ipak biti potreban neki bod više u odnosu na prethodnu sezonu.

Ako za osminu finala bude potrebno recimo 14 bodova, Zvezdi će trebati dve pobede i remi u preostale tri utakmice.

