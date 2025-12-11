VUČIĆ OBIŠAO PROIZVODNI POGON PALFINGERA: Ovde u Nišu otvaramo veliki trening centar iz sistema dualnog obrazovanja (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obišao ke proizvodni pogon fabrike za proizvodnju čeličnih komponenti i podsklopova za široku paletu kranova iz proizvodnog programa kompanije Palfinger.

FOTO: Novosti

- Ovo su važne i velike stvari za Niš i jug Srbije. Mi smo bili pioniri u regionu po pitanju dualnog obarzovanja. Ovde u Nišu otvaramo veliki trening centar iz sistema dualnog obrazovanja. Palfinger se već prijavio kao kompanija - rekao je predsednik.

Pitanja novinara

O porastu zaposlenosti u Nišu, predsednik kaže:

- Nećete verovati, imamo 21 hiljadu više zaposlenih u Nišu sada nego pre 12 godina. Samo pogledajte razliku, u vreme blokadera 31 hiljada ljudi je manje radila u Nišavskom okrugu - rekao je predsednik.

O optužnici za Generalštab

- Ja ne znam da li to postoji, ali ne mogu da sakrijem iskreni osmeh i radost. To bi mi bila kruna karijere. To bi najbolje pokazalo kako je država urušavana. Istovremeno, nikada ni protiv nijednog čoveka nije vođena takva hajka, kao protiv mene i moje porodice. Ne podižu optužnicu oni protiv mene jer sam nešto uradio loše, jer je neko naredio spolja. Ništa od toga nećete uspeti. Neću im dati priliku da gone one koji nisu ništa krivi. Ja sam taj. Šta ćete sada? Ajde, junaci, bando kriminalna, pa da narod sudi ko je kriminalac. Ne biste verovali koliko se tome radujem. Ako je istina, ja ih molim da sa tim obelodanjavanjem požure i obaveštavam ih da neće imati priliku da gone druga lica, ja ću da ih pomilujem. Sebe neću - rekao je predsednik.

O pisanju opozicionih medija da je u Briselu sinoć bio "da ga preslišavaju", predsednik kaže:

- Mene niko nikada nigde ne preslišava. Ja sam ponosni predsednik Srbije, zemlje ponosnog i dostajanstvenog naroda. Mene poštuju, to ste mogli i sinoć da vidite, i po dužini razgovora i po načinu pozdravljanja. Ne moraju da me vole, ali me poštuju. Ja njih izuzetno poštujem. Tu niko nikoga ne preslišava. Kako reče Tijanić, svako se kreće u granicama sopstvene pokvarenosti, te oni znaju kako sa njima razgovaraju, pa misle da tako razgovaraju sa mnom. Ja ne primam naloge ni od koga na svetu, služim samo svom srpskom narodu i građanima Srbije. Ja verujem da smo dobre stvari postigli sinoć.

O zastrašujućim pretnjama Branimira Nestorovića upućenim Draganu J. Vučićeviću, Vučić kaže:

- Vučićević je čovek iz medija, on je moj drug i ja se svojih drugova ne odričem. Očigledno da im smeta zato što ih raskrinkava na poseban jedan način. A što se ovog gospodina tiče, javila mu centrala da mora da se aktivira, od pre dva dana povećan nivo aktivnosti protiv Vučića. To što bi on malo da kolje, o njima govori.

Najavio je da će sutra da obiđu četiri opštine.

"Ovim obezbeđujemo ubrzani rast Niša"

Vučić je kazao da je Palfinger ime, lepa i važna fabrika.

- Sada imaju 179 zaposlenih, do 2027. godine imaće 375, takav je ugovor koji imaju sa nama - rekao je predsednik.

- Nema male plate za zavarivače, inače neće da radi. Nemamo mi dovoljno zavarivača, ni vodoinstalatera, stolara, vozača - navodi Vučić.

Kaže da ovakve kompanije kada dođu, dođu da ostanu.

- Ovim obezbeđujemo ubrzani rast Niša. Ovo je naša budućnost, mi ćemo u Nišu da napravimo veliki trening centar. Ovo je njihov trening centar, za njih najvažniji deo - naveo je.

Sastanak sa rukovodstvom kompanije

Vučić će sa odmah po dolasku u fabriku sastao sa rukovodstvom te austrijske kompanije.

O fabrici

Fabrika Palfinger nalazi se u industrijskoj zoni ka Niškoj Banji.

Kamen temeljac za izgradnju fabrike je postavljen 2023. godine, a proizvodnja je započeta 2024.

Reč je o investiciji vrednoj 35,5 miliona evra uz subvencije države od 4,6 miliona evra.

Plan je da do 2027. godine u ovoj fabrici radi 375 radnika.

Palfinger je austrijski proizvođač hidrauličnih sistema za podizanje, utovar i rukovanje, a posebno je poznat po izradi dizalica.

Sa više od 150 modela i tržišnim udelom od 35 odsto, lider je na svetskom tržištu.